НАТО не пересматривает решение Бухарестского саммита о перспективе членства Украины в организации – Столтенберг

"Бухарестское решение остается в силе. НАТО уверено, что все государства имеют право выбирать свой собственный путь, и двери НАТО остаются открытыми", - сказал он во вторник в Брюсселе, отвечая на вопрос агентства "Интерфакс-Украина" о возможности Альянса пересмотреть это решение.
Столтенберг констатировал, что расширение НАТО "было большим успехом, так как это о расширении демократии и свободы, мира и стабильности по всей Европе на десятилетия".
"Это решение остается в силе", - заверил генсек Альянса.