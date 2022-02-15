Госдума проголосовала за немедленное направление президенту РФ обращения о признании «ДНР» и «ЛНР»

Госдума на заседании во вторник приняла постановление о немедленном направлении президенту РФ обращения Думы о необходимости признания самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Соответствующее решение было принято путем проведения рейтингового голосования.

Документ, внесенный депутатами от фракции "Единая Россия" Виктором Водолацким и Артемом Туровым, предусматривающий сначала консультации с МИД РФ, рассматривался наряду с проектом постановление от фракции КПРФ, который предусматривает немедленное обращение Госдумы к президенту РФ с просьбой признать независимость ДНР и ЛНР.

Проект коммунистов набрал большее число голосов - 351, а инициатива фракции парламентского большинства - 310.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил: "Постановление будет подписано незамедлительно и направлено главе государства".

Как сообщалось, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в случае признания т.н. "Луганской народной республики" и " Донецкой народной республики " Россия де-факто и де-юре выйдет из Минских договоренностей со всеми сопутствующими последствиями.

"Относительно возможного признания Российской думой так называемых "Л/ДНР". Хочу еще раз напомнить неизменную позицию Украины: в случае принятия решения о признании Россия де-факто и де-юре выйдет из Минских договоренностей со всеми сопутствующими последствиями. Мы уже предупредили об этой позиции наших партнеров", - сказал Кулеба на онлайн-брифинге 15 февраля.