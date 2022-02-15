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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Javelin, Bayraktar и GROM: кто и какое оружие поставляет сейчас Украине

08:39 15.02.2022 |

Политика, Мир

 Выгрузка американских Javelin в киевском аэропорту Борисполь

Министр обороны Украины Алексей Резников публикует новые фото в своем Twitter-аккаунте почти ежедневно. На них, как правило, большие транспортные самолеты, набитые тяжелыми ящиками. В ящиках - оружие и боеприпасы, которые ряд стран НАТО, прежде всего США и Великобритания, посылают Киеву.

Эти поставки, уверены в альянсе, должны укрепить обороноспособность Украины перед лицом угрозы, исходящей от массированного развертывания российских войск на ее границах. По данным украинских властей, западные партнеры уже предоставили Киеву военную помощь на общую сумму 1,5 млрд долларов. Германия до сих пор отказывается поставлять оружие Украине.

Javelin и NLAW: противотанковые ракеты из США и Великобритании

В ящиках с вооружением, доставку которого приветствует Резников, среди прочего находятся переносные противотанковые ракетные комплексы Javelin и противотанковые управляемые ракеты NLAW. В рамках только что начавшихся украинских военных учений "Метель-2022" многие солдаты, вероятно, впервые возьмут в руки это недавно прибывшее оружие.

Запускаемые с плеча противотанковые ракеты комплекса Javelin оснащены инфракрасной головкой самонаведения на цель. Благодаря небольшим размерам и малому весу это оружие отличается высокой мобильностью при использовании. США поставляют Украине Javelin с 2019 года. Информация о точном количестве находящихся в распоряжении Киева таких комплексов разнится, но лишь с осени 2021 года, вероятно, их число увеличилось на несколько сотен. Вашингтон также разрешил странам Балтии передавать имеющиеся у них комплексы Javelin Украине.

Javelin (в переводе с английского - копье) - противотанковое оружие, которое считают одним из самых современных в мире. Ракеты комплекса способны поражать как бронетехнику, так и укрепленные бункеры с расстояния более 2 км, могут уничтожать и тяжелые танки, атакуя их сверху - через более уязвимую их часть. Сказанное относится и к аналогично действующим британским ракетам NLAW, у которых, однако, меньшая дальность действия. Недавно Лондон предоставил Украине около 2000 таких ракет.

Stinger и GROM: ​​зенитные ракеты США и Польши

На данный момент российская армия превосходит украинскую, прежде всего - в воздухе. Поэтому в Киеве особенно важной считают модернизацию собственных средств ПВО. Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила 10 февраля, что Вильнюс в ближайшие дни поставит Украине американские переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК) Stinger.

Кроме того, Польша предоставит ей ПЗРК GROM, предназначенный для поражения низколетящих самолетов (высота - до 3 км). Поскольку на вооружении украинской армии уже есть аналогичное оружие, обучение для использования GROM и Stinger не должно быть сложным и длительным.

Bayraktar: беспилотники из Турции

В последние годы Украина закупила не менее 20 дронов Bayraktar TB2 у Турции. Этот оперативно-тактический средневысотный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) может быть оснащен двигателями украинского производства. Киев также приобрел лицензию на производство Bayraktar. На прошлой неделе министр обороны Резников объявил о строительстве соответствующего завода.

Дроны Bayraktar можно использоваться для проведения разведки, они также способны нести две противотанковые ракеты с лазерным наведением или четыре корректируемые планирующие высокоточные авиабомбы. В конце октября Bayraktar ​​украинской армии впервые уничтожил артиллерийское орудие пророссийских сепаратистов на востоке страны. В целом БПЛА дают даже слабым в военном отношении армиям возможность нанести серьезный урон более сильному противнику.

Боеприпасы: Польша, Чехия и другие страны

Помимо ракетных комплексов и индивидуальных средств защиты, таких как каски и бронежилеты, приземляющиеся в киевском аэропорту самолеты в основном доставляют боеприпасы. Они предназначены для автоматического оружия и артиллерийских орудий украинской армии и поступают, в том числе, из Чехии и Польши - той страны, которая видит и для себя угрозу со стороны России, а потому уже много лет передает оружие Украине.

По данным Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI), Канада и Франция с 2014 года также отправляют вооружения Украине. А в последние недели значительно увеличились поставки из Великобритании и США. По словам министра обороны Резникова, только из Соединенных Штатов в Украину уже доставлено 1300 тонн оружия.

В какой степени такого рода помощь со стороны государств-членов НАТО повлияет на баланс сил? Она мало что изменит в военных расчетах российского президента, признает Густав Грессель (Gustav Gressel), эксперт по политике безопасности из Европейского совета по международным отношениям в Берлине.

Но такие шаги, добавляет он, способны изменить ситуацию в политическом плане: "Россия должна считаться с санкциями в случае нападения (на Украину. -Ред.). И достоверность угрозы санкций подчеркивается поставками оружия. В этом отношении растущее число европейских государств, которые поставляют Киеву оружие, даже если это просто старые артиллерийские боеприпасы, также является политическим сигналом Москве".
По материалам: Deutsche Welle
 

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