Финансовые новости
- |
- 15.02.22
- |
- 09:09
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Javelin, Bayraktar и GROM: кто и какое оружие поставляет сейчас Украине
Министр обороны Украины Алексей Резников публикует новые фото в своем Twitter-аккаунте почти ежедневно. На них, как правило, большие транспортные самолеты, набитые тяжелыми ящиками. В ящиках - оружие и боеприпасы, которые ряд стран НАТО, прежде всего США и Великобритания, посылают Киеву.
Эти поставки, уверены в альянсе, должны укрепить обороноспособность Украины перед лицом угрозы, исходящей от массированного развертывания российских войск на ее границах. По данным украинских властей, западные партнеры уже предоставили Киеву военную помощь на общую сумму 1,5 млрд долларов. Германия до сих пор отказывается поставлять оружие Украине.
Javelin и NLAW: противотанковые ракеты из США и Великобритании
В ящиках с вооружением, доставку которого приветствует Резников, среди прочего находятся переносные противотанковые ракетные комплексы Javelin и противотанковые управляемые ракеты NLAW. В рамках только что начавшихся украинских военных учений "Метель-2022" многие солдаты, вероятно, впервые возьмут в руки это недавно прибывшее оружие.
Запускаемые с плеча противотанковые ракеты комплекса Javelin оснащены инфракрасной головкой самонаведения на цель. Благодаря небольшим размерам и малому весу это оружие отличается высокой мобильностью при использовании. США поставляют Украине Javelin с 2019 года. Информация о точном количестве находящихся в распоряжении Киева таких комплексов разнится, но лишь с осени 2021 года, вероятно, их число увеличилось на несколько сотен. Вашингтон также разрешил странам Балтии передавать имеющиеся у них комплексы Javelin Украине.
Javelin (в переводе с английского - копье) - противотанковое оружие, которое считают одним из самых современных в мире. Ракеты комплекса способны поражать как бронетехнику, так и укрепленные бункеры с расстояния более 2 км, могут уничтожать и тяжелые танки, атакуя их сверху - через более уязвимую их часть. Сказанное относится и к аналогично действующим британским ракетам NLAW, у которых, однако, меньшая дальность действия. Недавно Лондон предоставил Украине около 2000 таких ракет.
Stinger и GROM: зенитные ракеты США и Польши
На данный момент российская армия превосходит украинскую, прежде всего - в воздухе. Поэтому в Киеве особенно важной считают модернизацию собственных средств ПВО. Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила 10 февраля, что Вильнюс в ближайшие дни поставит Украине американские переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК) Stinger.
Кроме того, Польша предоставит ей ПЗРК GROM, предназначенный для поражения низколетящих самолетов (высота - до 3 км). Поскольку на вооружении украинской армии уже есть аналогичное оружие, обучение для использования GROM и Stinger не должно быть сложным и длительным.
Bayraktar: беспилотники из Турции
В последние годы Украина закупила не менее 20 дронов Bayraktar TB2 у Турции. Этот оперативно-тактический средневысотный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) может быть оснащен двигателями украинского производства. Киев также приобрел лицензию на производство Bayraktar. На прошлой неделе министр обороны Резников объявил о строительстве соответствующего завода.
Дроны Bayraktar можно использоваться для проведения разведки, они также способны нести две противотанковые ракеты с лазерным наведением или четыре корректируемые планирующие высокоточные авиабомбы. В конце октября Bayraktar украинской армии впервые уничтожил артиллерийское орудие пророссийских сепаратистов на востоке страны. В целом БПЛА дают даже слабым в военном отношении армиям возможность нанести серьезный урон более сильному противнику.
Боеприпасы: Польша, Чехия и другие страны
Помимо ракетных комплексов и индивидуальных средств защиты, таких как каски и бронежилеты, приземляющиеся в киевском аэропорту самолеты в основном доставляют боеприпасы. Они предназначены для автоматического оружия и артиллерийских орудий украинской армии и поступают, в том числе, из Чехии и Польши - той страны, которая видит и для себя угрозу со стороны России, а потому уже много лет передает оружие Украине.
По данным Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI), Канада и Франция с 2014 года также отправляют вооружения Украине. А в последние недели значительно увеличились поставки из Великобритании и США. По словам министра обороны Резникова, только из Соединенных Штатов в Украину уже доставлено 1300 тонн оружия.
В какой степени такого рода помощь со стороны государств-членов НАТО повлияет на баланс сил? Она мало что изменит в военных расчетах российского президента, признает Густав Грессель (Gustav Gressel), эксперт по политике безопасности из Европейского совета по международным отношениям в Берлине.
Но такие шаги, добавляет он, способны изменить ситуацию в политическом плане: "Россия должна считаться с санкциями в случае нападения (на Украину. -Ред.). И достоверность угрозы санкций подчеркивается поставками оружия. В этом отношении растущее число европейских государств, которые поставляют Киеву оружие, даже если это просто старые артиллерийские боеприпасы, также является политическим сигналом Москве".
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Три провала Путина. Что уже выиграла Украина
|Слова Пристайко о том, что Украина якобы готова рассмотреть отказ от членства в НАТО во избежание войны с РФ вырваны из контекста – МИД
|Киев запросил срочную встречу со странами-членами Венского документа
|Позитив недели. Учения украинской армии «Метель-2022» будут идти до конца февраля
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Вадим Денисенко: Главные события вокруг Украины переносятся на осень
|Javelin, Bayraktar и GROM: кто и какое оружие поставляет сейчас Украине
|Пентагон обдумывает новый способ вооружения Украины - СМИ
|Канада поставит Украине оружие - премьер-министр страны
|Зеленский поручил Кабмину утвердить план повышения зарплат ВСУ на 30% с 1 марта – указ
|Три провала Путина. Что уже выиграла Украина
Это интересно
|Солнечные панели обещают резко подешеветь к 2025 году
|Видеокарты в Европе и Китае стремительно дешевеют. За 20 дней наценка снизилась на 20%
|Южная Корея инвестирует в стартапы, связанные с метавселенной и искусственным интеллектом
|Сделка по приобретению Xilinx компанией AMD полностью одобрена
|815 л.с. и две секунды до «сотни»: представлен новый суперкар DS
|SpaceX показала, как будет выглядеть пилотируемый полет Starship на Марс
|Крупнейшая криптобиржа мира Binance инвестировала 200 миллионов долларов в Forbes