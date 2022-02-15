Пентагон обдумывает новый способ вооружения Украины - СМИ

По его данным, советник по национальной безопасности президента США Джейк Салливан заявил членам палаты представителей в частном разговоре о желании министра обороны Ллойда Остина использовать наземные маршруты вместо доставки по воздуху, чтобы предоставить украинцам летальную помощь.
Издание отмечает, что Остин, скорее всего, обсудит эту тему с представителями стран НАТО на этой неделе в ходе своего визита в Брюссель и Восточную Европу.
Как сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, глава Минобороны США отправится в Бельгию, Польшу и Литву, чтобы встретиться с высокопоставленными военными и правительственными лидерами, а также примет участие в министерской конференции альянса.
10 февраля директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин подтвердил, что у России в отношении Украины нет агрессивных планов.