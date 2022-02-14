Антон Авксентьев о ДТП с Ярославским и «Мотор Сичи»

Денис Сарбей / Деловая столица

О том, как повлияет скандал с кортежем Александра Ярославского на политические расклады в Харькове и на бизнес олигарха, "ДС" поговорила с политологом Антоном Авксентьевым.



"ДС" В ночь на 10 февраля в Харьковской области кортеж бизнесмена Александра Ярославского насмерть сбил мужчину. Ярославский после трагического происшествия улетел в Лондон, вместо того чтобы давать показания в полиции. По вашему мнению, какие могли быть мотивы у такого решения, если олигарх не лично управлял машиной?

А.А. Днем позже его пресс-служба сообщила, что есть документальное подтверждение брони лондонского отеля для семейного отдыха, куда он якобы улетел на неделю. И Ярославский вроде бы сможет доказать, что отдых был забронирован 28 января. Если он сможет это доказать, то здесь возникает определенная развилка в вопросе доверия. С одной стороны, у него могли договориться с отелем, чтобы все это сделать задним числом, с другой - это действительно мог быть запланированный отдых.

Тем не менее выглядел вылет олигарха достаточно спонтанно: чартер, который из Польши прилетел, потом сразу улетел в Лондон, "УП" ссылается на источники, указывающие, что Ярославский накануне выезда был пьяным и что всегда сам водит машину.

Как произошедшее событие повлияет на политические расклады в горсовете и облсовете?

Депутатов от Ярославского очень мало в горсовете. Из топовых разве что Александр Попов, которого бизнесмен продвигал на главу облсовета или хотя бы на заместителя, но не получилось. Ярославский поддерживает Терехова, позволяет ему пиариться на "Металлисте", на его имени, авторитетном у харьковчан. А взамен последний получает какие-то возможности по бизнесу, например, строительство дорог. То есть Ярославский имиджево поддерживает Терехова, а взамен берет деньгами либо преференциями по интересным бюджетным проектам.

Но депутатами Ярославский Терехова не усиливает. Если говорить о коалиции в горсовете, где монобольшинства у Терехова нет, то там он гораздо более зависим от ОПЗЖ, депутата от этой партии в Верховной Раде Юрия Абрамовича, который имеет влияние на фракцию однопартийцев в горсовете. В этом смысле вряд ли что-то глобально поменяется, хотя Ярославский остается мощным союзником Терехова, но не в мандатно-депутатском измерении.

Говорят, Банковая достаточно прохладно отнеслась к истории с Ярославским в том числе из-за его участия в истории с заводом "Мотор Сич". Так ли это?

Да, после ситуации с " Мотор Сич" Банковая довольно холодно стала относиться к Ярославскому. Что доказывает реакция на происшествие Ирины Венедиктовой, которая была жесткой и агрессивной. Думаю, без согласования с президентом она бы этого не делала. Власть будет максимально свои ресурсы задействовать, чтобы Ярославского ослабить в этой ситуации, а потом с ослабленным договариваться.

В целом это будет политическое и громкое дело, и для меня является маркером поведение не только Венедиктовой, но и министра внутренних дел Дениса Монастырского, говорящее о том, что, видимо, есть команда из ОП бить по Ярославскому максимально, ослаблять его позиции, а дальше уже как-то договариваться о неприкосновенности, как это у нас бывает в политических делах.

Для Монастырского это шикарная возможность перевести стрелки после истории с Трухиным, когда он прикрывал депутата. А здесь еще более резонансное ДТП, и министр в первый же день увольняет начальника харьковской областной полиции, напрямую говорит, что там идет покрывательство Ярославского, которого он не допустит. Такая агрессивная позиция дает ему шанс удержаться на должности, поэтому министр идет ва-банк. Потому что, на самом деле, монастырские приходят и уходят, а Ярославский остается, по крайней мере, на региональном уровне.

Тут можно вспомнить, что после продажи "Металлиста" Курченко Ярославский уехал из Украины и все списали его со счетов, у него был жесткий конфликт и с Кернесом, но тем не менее он вернулся, и стал еще сильнее. Поэтому в ситуации с Ярославским я бы не торопился с выводами. Понятно, что в первые дни резонанс большой, но я думаю, что, учитывая масштаб и ресурсы Ярославского, - он еще поборется.

Какая судьба ждет активы олигарха в Украине, в частности его группу DCH? Можно ли провести параллели с кейсом Петра Дыминского?

У Петра Дыминского был телеканал, который являлся для власти более интересным активом. У Ярославского телеканала нет. Его активы чисто в бизнесе и не все они записаны на него, структура упомянутого холдинга очень сложная.

Я не думаю, что если против Ярославского будет возбуждено уголовное дело, то это станет триггером для того, чтобы начать отжимать его активы. Понятно, что это политико-правовой вопрос, поэтому речь идет об ослаблении олигарха и накачивании ситуации для того, чтобы он добровольно продал что-то или отдал какую-то долю, впустил в бизнес "правильных людей".

Тут можно вспомнить Днепропетровский аэропорт - там, по-моему, из госбюджета деньги были выделены, какие-то бешеные суммы. То есть надо искать, смотреть, какие будут траектории этих денег, потому что это жирный заказ, в котором принимают участие и структуры Ярославского.