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«Евросолидарность» настаивает на отзыве посла в Великобритании Пристайко - Порошенко
12:56 14.02.2022 |
Фракция "Европейская солидарность" в Верховной Раде требует от президента Украина Владимира Зеленского освободить с должности посла Украины в Великобритании Вадима Пристайко за его заявление об отказе от евроатлантического курса страны, заявил сопредседатель фракции Пётр Порошенко.
"Простого опровержения мало. Мы заявляем, что единственный способ доказать, что позиция Пристайко не является позицией украинской власти и Зеленского, - немедленно отозвать посла из Лондона и уволить его с работы", - сказал Порошенко на заседании согласительного совета руководителей фракций и групп в понедельник.
Он подчеркнул, что впервые после Революции достоинства официальный представитель Украины на международной арене делает заявление об отказе от НАТО.
"Украинский посол показал, что шантаж и запугивание Путиным (президент РФ Владимир Путин - ИФ) Украины работает", - отметил народный депутат.
Как сообщалось, посол Украины в Великобритании, бывший министр иностранных дел Вадим Пристайко в интервью BBC Radio 5 Live заявил, что в Киеве могут отказаться от вступления в Североатлантический альянс, если это поможет избежать полномасштабной войны с РФ. При этом он признал, что его слова могут идти в разрез с нормами Конституции Украины.
В МИД заявили, что слова Пристайко вырваны из контекста, а лучшей гарантией безопасности для Украины был бы ее немедленный прием в Альянс.
Пресс-секретарь президента Сергей Никифоров отметил, что Северно-атлантический и европейский курс остаются приоритетными для Украины, а относительно заявления Пристайко пока не следует спешить с выводами. Он также подчеркнул, что никаких предложений от западных партнеров Украины о возможном отказе от потенциального членства в НАТО во избежание войны с РФ не поступало.
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