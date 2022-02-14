Порошенко призвал Зеленского немедленно попросить ООН созвать Совбез

Пятый президент Украины (2014-19), сопредседатель фракции "Европейская солидарность" в Верховной Раде Петр Порошенко призывает президента Украины Владимира Зеленского безотлагательно обратиться к ООН с просьбой созвать Совет безопасности в связи с эскалацией ситуации вокруг Украины.

"Мы требовали, чтобы господин Зеленский немедленно связался с президентом США Джозефом Байденом, поскольку я не понимаю, каким образом руководство США, руководство НАТО ведет разговоры со всеми основными союзниками, начиная от Великобритании и завершая Польшей, начиная от Румынии и заканчивая Италией, с председателем Европейского Совета, с президентом Европейской комиссии, а не с украинским президентом. Хочу напомнить: ничего об Украине без Украины. Созвать немедленно Совет безопасности ООН", - сказал Порошенко журналистам в воскресенье.

Политик считает, что нарушение договоренностей о проведении в воскресенье встречи глав фракций и групп Верховной Рады с представителями украинских силовых ведомств – "не просто хаос и безответственность", а "действия против Украины".

По словам народного депутата, данное совещание было отменено по поручению Зеленского.

Он также высказался за проведение внеочередного заседания парламента 14 февраля. "Мы призываем всех руководителей фракций и всех избирателей заставить "слуг" (народных депутатов фракции "Слуга народа" – ИФ) немедленно - в понедельник, завтра - провести внеочередное заседание, на котором рассмотреть наши законопроекты об увеличении бюджетного финансирования Вооруженных сил и другие законопроекты о повышении обороноспособности нашего государства и эффективности действий Вооруженных сил", - отметил Порошенко.