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В Пентагоне не подтвердили версию о возможном вторжении РФ в Украину 16 февраля
08:50 14.02.2022 |
США считают, что в нынешнем временном окне вторжение России в Украину может произойти в любой день. Такое мнение высказали в воскресенье, 13 февраля, пресс-секретарь американского оборонного ведомства Джон Кирби и советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейкоб Салливан.
Ранее немецкий еженедельник Der Spiegel, а также ряд других западных СМИ опубликовали материалы, в которых утверждали со ссылкой на американские спецслужбы, что вторжение может состояться уже 16 февраля.
"Я не в состоянии подтвердить эти сообщения", - заявил Кирби в эфире ток-шоу Fox News Sunday. В Пентагоне считают, что на данном этапе "масштабные военные действия" могут начаться в любой момент, добавил он.
США продолжат обмениваться разведданными
Аналогичную позицию озвучил и Салливан. По его словам, США продолжат обмениваться разведданными, чтобы лишить Москву возможности организовать неожиданную операцию под "чужим флагом" для начала нападения.
Джейкоб Салливан выступил в программе CNN State of the Union. "Мы не можем в точности предсказать день, однако мы уже некоторое время говорим, что находимся во временном окне, и вторжение со стороны России в Украине может начаться - масштабные военные действия могут начаться - в любой день. В том числе и на этой неделе, до окончания Олимпийских игр", - полагает Салливан.
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