В Пентагоне не подтвердили версию о возможном вторжении РФ в Украину 16 февраля

США считают, что в нынешнем временном окне вторжение России в Украину может произойти в любой день. Такое мнение высказали в воскресенье, 13 февраля, пресс-секретарь американского оборонного ведомства Джон Кирби и советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейкоб Салливан.

Ранее немецкий еженедельник Der Spiegel, а также ряд других западных СМИ опубликовали материалы, в которых утверждали со ссылкой на американские спецслужбы, что вторжение может состояться уже 16 февраля.

"Я не в состоянии подтвердить эти сообщения", - заявил Кирби в эфире ток-шоу Fox News Sunday. В Пентагоне считают, что на данном этапе "масштабные военные действия" могут начаться в любой момент, добавил он.

США продолжат обмениваться разведданными

Аналогичную позицию озвучил и Салливан. По его словам, США продолжат обмениваться разведданными, чтобы лишить Москву возможности организовать неожиданную операцию под "чужим флагом" для начала нападения.

Джейкоб Салливан выступил в программе CNN State of the Union. "Мы не можем в точности предсказать день, однако мы уже некоторое время говорим, что находимся во временном окне, и вторжение со стороны России в Украине может начаться - масштабные военные действия могут начаться - в любой день. В том числе и на этой неделе, до окончания Олимпийских игр", - полагает Салливан.