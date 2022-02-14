Советник президента США объяснил публикацию Вашингтоном разведданных по Украине желанием остановить войну

Советник президента США по нацбезопасности Джейкоб Салливан утверждает, что США делают публичными данные разведки по ситуации с РФ и Украиной с целью не дать начаться войне.

"Мы обнародуем эту разведывательную информацию не для того, чтобы начать войну, как происходило в прошлом. Мы обнародуем эту разведывательную информацию, чтобы остановить войну", - сказал он в эфире телеканала CNN.

Салливан считает, что такой подход в результате заслуживает более высокого уровня доверия.

При этом он не смог назвать дату вторжения РФ в Украину. "Мы не можем точно предсказать день, но мы какое-то время говорили, что мы находимся в том временном интервале, когда вторжение, масштабные военные действия России в Украине могут теперь начаться в любой день", - сказал советник президента США.

По утверждению Салливана, речь может идти и о наступающей неделе - до завершения Олимпиады в Пекине. В то же время он отметил, что, по мнению США, РФ все еще может избрать дипломатический путь урегулирования ситуации.

Салливан также вновь призвал американцев покинуть Украину, поскольку в случае вторжения РФ их "военной эвакуации" не будет.