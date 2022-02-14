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Байден заверил Зеленского в готовности быстро ответить на агрессию Москвы
Президент США Джозеф Байден в телефонной беседе с украинским лидером Владимиром Зеленским подтвердил приверженность Вашингтона "суверенитету и территориальной целостности Украины". Об этом говорится в заявлении, распространенном пресс-службой Белого дома в воскресенье, 13 февраля.
Байден ясно дал понять, что Соединенные Штаты вместе со своими союзниками и партнерами "быстро и решительно ответят на любую дальнейшую агрессию России против Украины". Оба лидера согласились с важностью продолжения дипломатических усилий и политики сдерживания в ответ на наращивание Москвой военного потенциала у границ Украины, указали в Белом доме. Там добавили, что беседа продолжалась около 50 минут.
Зеленский в разговоре с Байденом подчеркнул важность предоставления действенных гарантий безопасности Украине, говорится в сообщении на сайте офиса президента. "Мы готовы обсуждать их в разных форматах", - отметил Зеленский, акцентировав, что не может быть безопасности в Европе без безопасности Украины. Он подчеркнул, что украинская сторона понимает все текущие риски и готова к любому развитию ситуации. Президент Украины отметил шаги Соединенных Штатов и других партнеров, продолжающих оказывать действенную поддержку его стране."Мы ее ощущаем. И рассчитываем, что она, среди прочего, поможет предотвратить распространение панических настроений", - сказал Зеленский.
Глава украинского государства поблагодарил Джозефа Байдена за поддержку и пригласил его посетить Украину с визитом. "Убежден, что Ваш приезд в Киев в ближайшие дни" послужит "мощным сигналом" и будет способствовать деэскалации, отметил Владимир Зеленский.
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