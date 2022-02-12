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Украина активировала механизм ОБСЕ из-за российских войск у границ
22:27 11.02.2022 |
Украина активировала механизм снижения рисков ОБСЕ и обратилась к России в связи с ее военной деятельностью рядом с границами Украины и в оккупированном Крыму.
Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, пишет "Европейская правда".
"Мы официально применили механизм уменьшения опасности, согласно разделу ІІІ Венского документа, и обратились к Российской Федерации с запросом предоставить детальные разъяснения о военной деятельности в районах, прилегающих к территории Украины и во временно оккупированном Крыму.
Согласно положениям Венского документа, РФ должна предоставить точные районы проведения военной деятельности, сообщить дату ее завершения, а также наименование, подчиненность, количество военных формирований; а также типы вооружений и военной техники, которые участвуют в ней", - детализировал глава МИД.
Россия должна ответить в течение 48 часов.
"В случае отсутствия ответа или предоставления недостаточной или ненадлежащей информации Украина обратится к РФ и остальным государствам-участникам Венского документа о созыве чрезвычайной встречи, на которой РФ должна будет дать разъяснения", - добавил Дмитрий Кулеба.
Напомним, 9 февраля механизм снижения рисков Венского документа ОБСЕ активировали страны Балтии, обратившись к Беларуси из-за масштабных совместных с РФ военных учений.
На днях генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что "определенности нет", но риск нового военного вторжения России в Украину повышается.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба подтвердил попадающие в западные медиа разведывательные данные о постепенном росте количества российских войск на границе с Украиной.
10 февраля премьер-министр Британии Борис Джонсон во время визита в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе заявил, что ставки остаются очень высокими и ближайшие несколько дней, вероятно, будут "самым опасным моментом".
Министр иностранных дел Сергей Лавров после встречи с британской коллегой Лиз Трасс в Москве повторил, что Россия не планирует нападения, и удивился, что размещение российских войск на территории самой РФ вызывает "такие острые эмоции" у Запада.
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