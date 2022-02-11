Апелляционный суд оставил в силе меру пресечения Порошенко в виде личных обязательств по «угольному делу»

Киевский апелляционный суд оставил в силе решение Печерского районного суда Киева об избрании меры пресечения в виде личных обязательств пятому президенту Украины, лидеру "Европейской солидарности" Петру Порошенко по "угольному делу".

Такое постановление вынесла в пятницу коллегия судей апелляционного суда, рассмотрев апелляции прокуратуры и защиты на решение об избрании меры пресечения Порошенко в виде личных обязательств с ограничением выезда.

"Определение Печерского районного суда… о применении в отношении Порошенко… меры пресечения в виде личных обязательств… до 19 марта оставить без изменений", - говорится в постановлении коллегии судей.

Таким образом, апелляционные жалобы оставлены без удовлетворения.

Суд огласил резолютивную часть постановления, полный текст будет обнародован 16 февраля в 16.30

"Прошу не аплодировать… это не победа…но точно не поражение… Они начали тактику затягивания", - сказал Порошенко после оглашения постановления суда.

"Вы продолжаете ограничивать мою политическую действенность с точки зрения выезда за границу", - подчеркнул лидер "Европейской солидарности".





Адвокат Порошенко Илья Новиков отметил: "К "пленкам Медведчука" добавили лингвистическую экспертизу… Произошло насилие над правом, над законом… меня очень оскорбляет такое отношение к праву… сегодня мы никаких пояснений не дождались… Нас ожидают месяцы затягивания, фейковое расследование".

"Суд не решился отдать должное непрофессионализму стороны обвинения", - добавил в свою очередь адвокат Игорь Головань.

Ранее Киевский апелляционный суд перенес на 11 февраля рассмотрение апелляции на меру пресечения в виде личных обязательство Порошенко в связи с тем, что в суд не поступили материалы уголовного дела.

Как сообщалось, ГБР 20 декабря 2021 года уведомило Порошенко о подозрении в государственной измене и содействии деятельности террористическим организациям в рамках дела о преступной схеме поставок угля с временно оккупированных территорий. Ранее в рамках этого же уголовного производства о подозрении были уведомлены народный депутат Медведчук и бывший министр энергетики Владимир Демчишин.

Печерский райсуд Киева 19 января избрал для Порошенко меру пресечения в виде личных обязательств с ограничением выезда за границу. Таким образом, ходатайство прокуратуры, в котором она просила об аресте Порошенко с альтернативой залога в 1 млрд грн, суд не удовлетворил.