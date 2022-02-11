"Практически 9 часов продолжались переговоры. Но я хотел бы сказать, что было бы очень хорошо, если бы на следующей встрече в Нормандском формате после долгого перерыва мы смогли бы что-то согласовать", - заявил Ермак.
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В Украину доставили еще 130 тонн военной помощи США
09:43 11.02.2022 |
Министр обороны Алексей Резников сообщил, что в Украину из США прибыло еще 130 тонн оборонительного оружия.
Об этом, как пишет "Европейская правда", он написал на своей странице в Facebook.
"Еще две птицы с военной помощью от наших партнеров из США в Киеве! Javelins, боевые выстрелы для гранатомета и другое оборонительное снаряжение для Вооруженных сил Украины. Общий вес военной помощи от наших американских друзей, который сегодня был доставлен, составляет около 130 тонн", - написал Резников.
По словам министра, всего в Украину уже прибыли 15 самолетов с военной помощью США весом более 1200 тонн.
Напомним, 9 февраля два самолета США доставили 160 тонн военной помощи Украине. Также после полудня 9 февраля прибыл самолет с военной помощью Британии, которым передали снаряжение для отрядов территориальной обороны.
Первая из нескольких партий пакета помощи США Вооруженным силам Украины на общую сумму $200 миллионов прибыла в киевский аэропорт "Борисполь" утром 22 января.
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