"Сегодня мы не смогли дойти до какого-то единого документа. Практически 9 часов продолжались переговоры. Но я хотел бы сказать, что было бы очень хорошо, если бы на следующей встрече в Нормандском формате после долгого перерыва мы смогли бы что-то согласовать. Желание такое есть. Мы продолжаем работать, и я думаю, что будем встречаться очень скоро вновь", - заявил Ермак на брифинге по итогам переговоров советников лидеров Нормандского формата в Берлине в четверг.
Финансовые новости
- |
- 11.02.22
- |
- 09:39
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
В ходе переговоров советников лидеров Нормандского формата не удалось согласовать совместный документ - Ермак после встречи
08:26 11.02.2022 |
В ходе переговоров политических советников лидеров Нормандского формата сторонам не удалось согласовать совместный документ, заявил глава Офиса президента Андрей Ермак.
По материалам:
Интерфакс-Украина
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|ЕБабуся и еДидусь: кому дадут бесплатные смартфоны и кто заплатит за аттракцион невиданной щедрости
|Эффект Чауса. Как дела против Порошенко оборачиваются против Зеленского
|США заговорили о Минских соглашениях: Как Банковая подыгрывает российской пропаганде и что следует делать Зеленскому
|Тайное оружие из США: Что за автоматические гранатометы Mk 19 получила Украина
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|ВС отменил обвинения активиста Стерненко за хранение одного патрона ввиду малозначительности
|В ходе переговоров советников лидеров Нормандского формата не удалось согласовать совместный документ - Ермак после встречи
|Репетиция на Черниговщине. Сдадут ли «слуги» без боя 206-й округ человеку Кличко
|ЕБабуся и еДидусь: кому дадут бесплатные смартфоны и кто заплатит за аттракцион невиданной щедрости
|В Украину прибыл десятый самолет с военной помощью от США
|Эффект Чауса. Как дела против Порошенко оборачиваются против Зеленского
|США заговорили о Минских соглашениях: Как Банковая подыгрывает российской пропаганде и что следует делать Зеленскому
Это интересно
|Опубликован прогноз развития рынка электрокаров в Европе. Мощности энергосетей на всех не хватит
|Поймать звезду в магнитную ловушку. Ученые доказали возможность создания термоядерных АЭС
|Привет, чёлка: представлены планшеты Samsung Galaxy Tab S8 на основе Snapdragon 8 Gen 1
|6,8-дюймовый AMOLED, 120 Гц, 108 Мп, 10х зум, встроенный стилус, 5000 мА·ч и 45 Вт. Samsung Galaxy S22 Ultra представлен официально
|50 Мп и 3-кратный оптический зум, Exynos 2200, IP68 и Android 12. Представлен Galaxy S22 – самый компактный флагман 2022 года
|В США впервые испытали полностью беспилотную версию вертолёта UH-60A Black Hawk
|Лучшие смартфоны Android по соотношению цены и производительности по версии AnTuTu