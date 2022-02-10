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Правительство обнародовало стоимость военной помощи Украине от Запада
23:11 09.02.2022 |
Украина получила от западных партнеров военную помощь уже на полтора миллиарда долларов.
Как пишет "Европейская правда", об этом сказал премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе заседания правительства 9 февраля, сообщает пресс-служба.
"Наши партнеры уже направили в Украину военную оборонную помощь ориентировочно на 1,5 млрд долларов. Еще ряд стран рассматривают возможность предоставления военной и финансовой помощи Украине. От имени всего правительства еще раз благодарю международных партнеров за весомый вклад в усиление обороноспособности нашего государства", - отметил Шмыгаль.
Напомним, днем 9 февраля прибыл самолет с военной помощью Великобритании, которым передали снаряжение для отрядов территориальной обороны.
Ожидается, что Польша на этой неделе отправит в Украину первую партию своей военной помощи для защиты от потенциальной агрессии со стороны РФ.
Из США прибыло уже восемь самолетов с военной помощью. Канада отправила в Украину самолет с грузом нелетального вооружения и инструкторами.
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