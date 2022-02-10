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Самолет с военной помощью от Британии, прибывший днем 9 февраля, привез снаряжение для отрядов территориальной обороны
23:01 09.02.2022 |
Как пишет "Европейская правда", об этом сообщил министр обороны Алексей Резников.
По его словам, это "товары военного назначения и снаряжения", среди прочего - бронежилеты и шлемы.
"Спасибо партнерам за непреклонную политическую и дипломатическую поддержку и военную помощь", - добавил Алексей Резников.
Напомним, днем 9 февраля стало известно о прибытии в Украину самолета с новой партией помощи от Великобритании.
Британия в конце января уже отправила в Украину 2000 единиц противотанкового оружия и около 30 элитных военнослужащих, которые будут обучать украинских военных.
Считается, что Британия передала легкое противотанковое оружие следующего поколения (NLAW), которое производители описывают как "первую в истории ракетную систему, быстро уничтожающую любой основной боевой танк лишь одним выстрелом, поражая его сверху".
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