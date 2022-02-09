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Опрос: Большинство европейцев готовы защищать Украину
Более половины жителей Европы поддерживают идею вступления Евросоюза или НАТО на защиту Украины в случае вторжения со стороны России. Это следует из опроса, проведенного Европейским советом по международной политике (ECFR) в семи странах, пишет в среду, 9 февраля, газета Süddeutsche Zeitung, в распоряжении которой оказались результаты исследования.
В целом такую точку зрения выразили 60 процентов респондентов. Около половины возлагают обязанность защиты Украины на США, Германию или Францию. При этом опрошенные в Германии, Италии, Польше и Румынии предпочли бы ответ на уровне НАТО, а в Финляндии, Франции и Швеции - ответ Евросоюза. Президент России Владимир Путин может быть удивлен тем, что большинство европейцев готовы защищать Украину, отмечают эксперты ECFR.
Однако только в Польше большинство жителей (65 процентов) считают, что их собственной стране следует вмешаться в случае эскалации конфликта. В Швеции с такой позицией согласны 43 процента опрошенных, в Германии - 37 процентов, в Финляндии - лишь каждый пятый.
Кто готов принять рост цен на энергоносители и приток беженцев
По данным издания, жители Германии и Франции меньше всего готовы, однако, согласиться с возможными последствиями такой солидарности для экономики, в том числе, с высокими ценами на энергоносители, притоком беженцев из Украины и угрозой физического нападения или кибератак со стороны России. В то же время среди респондентов в Польше, Румынии и Швеции подобная перспектива вызывает меньше опасений.
В возможность нападения России на Украину в 2022 году верит больше половины населения Польши (73%), Румынии (62%), Швеции (55%), Германии (52%), Италии (52%) и Франции (51%). И только в Финляндии социологи не смогли выявить явного большинства, верящего, что Россия может вторгнуться в Украину в текущем году.
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