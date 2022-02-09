Макрон сообщил об обещании Путина воздержаться от эскалации вокруг Украины

Президент России Владимир Путин пообещал своему коллеге по должности из Франции Эмманюэлю Макрону воздержаться от дальнейшей эскалации конфликта вокруг Украины.Об этом сообщил сам Макрон во вторник, 8 февраля, незадолго до прибытия в Киев, где он должен встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. По словам Макрона, Путин заверил его в том, что "не будет ухудшения и эскалации" ситуации. Глава французского государства также заявил, что в ходе пятичасовой встречи с Путиным, состоявшейся накануне в Москве, он достиг своей цели: "Речь шла о том, чтобы нажать на тормоза конфликта вокруг Украины, и открыть новые перспективы".

FT рассказала о сделке по Украине

В свою очередь газета Financial Times (FT), сообщая об итогах переговоров, написала, что Эмманюэль Макрон и Владимир Путин заключили соглашение по деэскалации ситуации вокруг Украины: в частности, Путин пообещал не предпринимать новых "военных инициатив" и вести широкий диалог о размещении российских войск, а также вывести 30 тысяч российских военнослужащих из Беларуси по окончании российско-белорусских учений.

Между тем пресс-секретарь РФ Дмитрий Песков опроверг информацию FT о сделке по Украине. "The Financial Times, конечно же, написала неверно, - заявил он журналистам. - Это по сути неверно, Москва и Париж не могли заключить никаких сделок".

По словам Пескова, Франция председательствует в Европейском Союзе, однако лидерство в НАТО Парижу не принадлежит. "В этом блоке лидерство принадлежит совсем другой стране. О каких сделках может идти речь?" - отметил пресс-секретарь Путина.