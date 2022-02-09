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Макрон сообщил об обещании Путина воздержаться от эскалации вокруг Украины
16:00 08.02.2022 |
Президент России Владимир Путин пообещал своему коллеге по должности из Франции Эмманюэлю Макрону воздержаться от дальнейшей эскалации конфликта вокруг Украины.Об этом сообщил сам Макрон во вторник, 8 февраля, незадолго до прибытия в Киев, где он должен встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. По словам Макрона, Путин заверил его в том, что "не будет ухудшения и эскалации" ситуации. Глава французского государства также заявил, что в ходе пятичасовой встречи с Путиным, состоявшейся накануне в Москве, он достиг своей цели: "Речь шла о том, чтобы нажать на тормоза конфликта вокруг Украины, и открыть новые перспективы".
FT рассказала о сделке по Украине
В свою очередь газета Financial Times (FT), сообщая об итогах переговоров, написала, что Эмманюэль Макрон и Владимир Путин заключили соглашение по деэскалации ситуации вокруг Украины: в частности, Путин пообещал не предпринимать новых "военных инициатив" и вести широкий диалог о размещении российских войск, а также вывести 30 тысяч российских военнослужащих из Беларуси по окончании российско-белорусских учений.
Между тем пресс-секретарь РФ Дмитрий Песков опроверг информацию FT о сделке по Украине. "The Financial Times, конечно же, написала неверно, - заявил он журналистам. - Это по сути неверно, Москва и Париж не могли заключить никаких сделок".
По словам Пескова, Франция председательствует в Европейском Союзе, однако лидерство в НАТО Парижу не принадлежит. "В этом блоке лидерство принадлежит совсем другой стране. О каких сделках может идти речь?" - отметил пресс-секретарь Путина.
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