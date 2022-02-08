Конфликт вокруг Украины: Байден и Шольц заявили о тесном сотрудничестве

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) и президент США Джо Байден во время встречи в Вашингтоне в понедельник, 7 февраля, подтвердили готовность к тесному сотрудничеству в вопросе урегулирования кризиса вокруг Украины. "Германия - ближайший союзник США", - заявил Байден, добавив, что обе страны действуют согласованно для "дальнейшего сдерживания российской агрессии в Европе", а также "реагирования на вызовы со стороны Китая".

Шольц также отметил, что Германия и США являются "ближайшими союзниками и активно взаимодействуют". По его словам, такое сотрудничество "необходимо для принятия требуемых мер, чтобы препятствовать российской агрессии против Украины". "Поэтому это очень важная встреча в очень-очень важное время", - добавил канцлер.

Шольц: Россия дорого заплатит в случае ее вторжения в Украину

Общаясь с журналистами перед встречей с Байденом, Шольц заявил, что Запад намерен действовать быстро, решительно и согласованно в случае вторжения России в Украину. "Если Украина подвергнется военному нападению, цена будет очень высокой", - предупредил он.

На 14 февраля намечен визит канцлера Германии в Киев, во время которого он встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским. Из украинской столицы Шольц отправится в Москву, где на 15 февраля запланированы его переговоры с президентом России Владимиром Путиным.