Макрон видит шанс для дипломатии в конфликте вокруг Украины

Президент Франции Эмманюэль Макрон видит возможность дипломатического решения конфликта вокруг Украины. "Я уверен, что мы добьемся результатов, даже если это будет нелегко", - заявил французский лидер на пресс-конференции после пятичасовых переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Москве в понедельник, 7 февраля.

Для этого необходимо "строгое и полное" выполнение плана по урегулированию ситуации в Донбассе, что предусматривает шаги и со стороны Киева, указал Макрон. Ближайшие дни будут решающими и потребуют интенсивных переговоров, добавил он.

Новую архитектуру европейской безопасности нельзя строить путем отказа той или иной стране в праве на вступление в НАТО, подчеркнул президент Франции. Москва в конце 2021 года потребовала от западных держав "гарантий безопасности", в том числе отказа Североатлантического альянса от расширения на восток и приема в свой состав Украины.

Президенты Франции и РФ созвонятся после поездки Макрона к Зеленскому

В свою очередь Путин допустил, что ряд идей и предложений Макрона могут стать основой для прогресса в решении конфликта. Москва сделает все возможное с целью найти компромиссы, устраивающие все стороны, заверил российский президент.

Президенты Франции и России договорились вновь побеседовать по телефону в предстоящие дни, после встречи Макрона с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.