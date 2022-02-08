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Макрон видит шанс для дипломатии в конфликте вокруг Украины
08:23 08.02.2022 |
Президент Франции Эмманюэль Макрон видит возможность дипломатического решения конфликта вокруг Украины. "Я уверен, что мы добьемся результатов, даже если это будет нелегко", - заявил французский лидер на пресс-конференции после пятичасовых переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Москве в понедельник, 7 февраля.
Для этого необходимо "строгое и полное" выполнение плана по урегулированию ситуации в Донбассе, что предусматривает шаги и со стороны Киева, указал Макрон. Ближайшие дни будут решающими и потребуют интенсивных переговоров, добавил он.
Новую архитектуру европейской безопасности нельзя строить путем отказа той или иной стране в праве на вступление в НАТО, подчеркнул президент Франции. Москва в конце 2021 года потребовала от западных держав "гарантий безопасности", в том числе отказа Североатлантического альянса от расширения на восток и приема в свой состав Украины.
Президенты Франции и РФ созвонятся после поездки Макрона к Зеленскому
В свою очередь Путин допустил, что ряд идей и предложений Макрона могут стать основой для прогресса в решении конфликта. Москва сделает все возможное с целью найти компромиссы, устраивающие все стороны, заверил российский президент.
Президенты Франции и России договорились вновь побеседовать по телефону в предстоящие дни, после встречи Макрона с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.
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