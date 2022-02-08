Бербок пообещала Украине увеличить финансовую поддержку

Германия и далее не планирует обеспечивать Украину вооружениями, но готова увеличить финансовую и гуманитарную поддержку государства.

Об этом заявила министр иностранных дел Анналена Бербок во время совместной с украинским коллегой Дмитрием Кулебой пресс-конференции в Киеве 7 февраля, сообщает корреспондент Укринформа.

"Очень-очень" большим вкладом ФРГ в безопасность Украины министр назвала финансовую поддержку. Она отметила, что ЕС и Германия самостоятельно инвестируют в различные проекты в Украине, среди которых упомянула, в частности, планы интенсификации сотрудничества в отрасли водородной энергетики. Она также отметила, что Берлин и Киев тесно сотрудничают по вопросу продолжения газового транзита по территории Украины. Дальнейшая интенсификация сотрудничества в энергетической отрасли будет обсуждена во время Дней энергетики, которые предстоят вскоре.

По словам Бербок, стороны усиливают сотрудничество в сфере киберзащиты. Она проинформировала, что в конце этого месяца в Киев прибудет «посол ФРГ по кибербезопасности». Стороны хотят поскорее запустить консультации в этой сфере.

Германия, отметила ее представительница, является самым крупным гуманитарным донором Украины. Она напомнила о предоставлении Киеву финансового кредита и пообещала дальнейшую финансовую и не только финансовую помощь.

Среди конкретных проектов она назвала поддержку образовательных программ и временно перемещенных лиц в Украине.

Сказала Бербок о помощи в обустройстве с помощью Германии военного госпиталя, который посетит в рамках визита.

Последние несколько дней, как сообщалось, канцлер ФРГ Олаф Шольц и другие политики оперируют цифрой 1,83 млрд. евро, говоря о помощи Украине с 2014 года.