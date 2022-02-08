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Кабмин утвердил порядок общественных опросов через «Дия»
Министерства и другие органы центральной или местной исполнительной власти могут заказывать проведение опросов "по вопросам государственного управления в различных сферах общественной жизни" через портал "Дия" или его мобильное приложение.
Соответствующий порядок их проведения утвердил Кабинет министров постановлением №90 от 7 февраля.
Согласно документу, в опросе могут участвовать желающие пользователи "Дии" от 14 лет.
Организатором опроса является технический администратор и держатель портала "Дия".
В то же время указывается, что опрос не является голосованием, предусмотренным законом "О всеукраинском референдуме", и не является выборами, предусмотренными Избирательным кодексом Украины, а также формой публичного общественного обсуждения и/или электронных консультаций с общественностью.
Результаты опроса могут отображаться в "Дие" с согласия их инициаторов, которые являются владельцами этих результатов.
Как сообщалось, на 8 февраля назначен "Дия Саммит" с участием президента Украины Владимира Зеленского, на котором Минцифры будет презентовать новые инициативы по использованию "Дии".
Минцифры указывало, что по состоянию на 24 января пользователями мобильного приложения "Дия" являются 13,5 млн украинцев.
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