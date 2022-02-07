Россия собрала на границе с Украиной 70% необходимых для вторжения войск - Reuters

Россия располагает примерно 70% боевой мощи, которая, по ее мнению, потребуется для полномасштабного вторжения в Украину, и отправляет дополнительные батальонные тактические группы к границе.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет Reuters со ссылкой на двух американских чиновников.

Собеседники агентства заявили, что за последние две недели количество батальонных тактических групп в приграничном районе увеличилось с 60 до 83 по состоянию на пятницу, и еще 14 находятся в пути.

Что касается сроков вторжения, то, по словам официальных лиц, пик замерзания земли, как ожидается, достигнет 15 февраля, что позволит российским воинским частям механизированый транзит по бездорожью. Такие условия продлятся до конца марта.

Официальные лица США не представили доказательств, подтверждающих их оценки российских сил.

Вашингтон считает, что Россия может выбрать другие варианты, кроме полномасштабного вторжения, включая ограниченное вторжение, и не верит, что президент Владимир Путин принял окончательное решение. Но они сказали, что Путин создает силу, которая может реализовать все сценарии.

По словам официальных лиц США, если Россия вторгнется в столицу Киев, она может пасть в течение нескольких дней.

По словам одного из официальных лиц, полномасштабное вторжение приведет к большим жертвам. Украина может потерять от 5 000 до 25 000 военнослужащих, в то время как потери российских войск могут составить от 3000 до 10 000, а потери среди гражданского населения могут составить от 25 000 до 50 000, согласно оценкам США, сказал чиновник.

Полномасштабное вторжение также спровоцирует бегство миллионов беженцев и внутренне перемещенных лиц в Европу, считают в Вашингтоне.

Напомним, в Украину прибыл очередной уже восьмой самолет с военной помощью от Соединенных Штатов Америки.