Финансовые новости
- |
- 07.02.22
- |
- 15:21
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Россия собрала на границе с Украиной 70% необходимых для вторжения войск - Reuters
08:33 07.02.2022 |
Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет Reuters со ссылкой на двух американских чиновников.
Собеседники агентства заявили, что за последние две недели количество батальонных тактических групп в приграничном районе увеличилось с 60 до 83 по состоянию на пятницу, и еще 14 находятся в пути.
Что касается сроков вторжения, то, по словам официальных лиц, пик замерзания земли, как ожидается, достигнет 15 февраля, что позволит российским воинским частям механизированый транзит по бездорожью. Такие условия продлятся до конца марта.
Официальные лица США не представили доказательств, подтверждающих их оценки российских сил.
Вашингтон считает, что Россия может выбрать другие варианты, кроме полномасштабного вторжения, включая ограниченное вторжение, и не верит, что президент Владимир Путин принял окончательное решение. Но они сказали, что Путин создает силу, которая может реализовать все сценарии.
По словам официальных лиц США, если Россия вторгнется в столицу Киев, она может пасть в течение нескольких дней.
По словам одного из официальных лиц, полномасштабное вторжение приведет к большим жертвам. Украина может потерять от 5 000 до 25 000 военнослужащих, в то время как потери российских войск могут составить от 3000 до 10 000, а потери среди гражданского населения могут составить от 25 000 до 50 000, согласно оценкам США, сказал чиновник.
Полномасштабное вторжение также спровоцирует бегство миллионов беженцев и внутренне перемещенных лиц в Европу, считают в Вашингтоне.
Напомним, в Украину прибыл очередной уже восьмой самолет с военной помощью от Соединенных Штатов Америки.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Съезд «УДАРа», партия «24 августа» и Блок Зеленского: Почему в Украине повеяло подготовкой к выборам
ТОП-НОВОСТИ
|Против Запада, но в пользу Киева: почему союз Путина с Китаем поможет Украине
|«Ватный» полураспад. Что будет с ОПЗЖ без Левочкина, и с Левочкиным — без ОПЗЖ
|Позитив недели. «Ураганы» тренировались отражать агрессию РФ из аннексированного Крыма
|Кремлевский план для ОРДЛО. К чему готовят жителей сообщениями о минированиях
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Съезд «УДАРа», партия «24 августа» и Блок Зеленского: Почему в Украине повеяло подготовкой к выборам
|СНБО пока не рассматривал введение санкций против телеканала «НАШ» – Стефанчук
|Зеленского ждут на Мюнхенской конференции по безопасности, Путин - отказался от участия
|США: РФ перенесла ядерные учения, чтобы предупредить Запад из-за Украины - FT
|Россия собрала на границе с Украиной 70% необходимых для вторжения войск - Reuters
|Против Запада, но в пользу Киева: почему союз Путина с Китаем поможет Украине
Это интересно
|Израильская фирма создала аналог Pegasus для взлома iPhone
|Aston Martin не будет выпускать новые кроссоверы
|Nike подала в суд на известного ретейлера StockX за продажу NFT-изображений своей обуви
|Поставки компьютеров и планшетов в 2021 году достигли 500 млн штук — из них 20 % выпустила Lenovo
|ВВС США выделили грант на разработку гибрида электрокоптера и реактивного самолёта-амфибии
|Самолёты на жидком водороде смогут обеспечивать порядка трети авиаперевозок
|Преступники всё больше используют NFT для отмывания денег