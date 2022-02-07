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В Украину прибыл очередной самолет с военной помощью от США
В Украину прибыл очередной уже восьмой самолет с военной помощью от Соединенных Штатов Америки.
Как сообщает "Европейская правда", об этом написал в Twittrer министр обороны Алексей Резников.
"Восьмая птица прилетела в Киев! Вес сегодняшнего груза с боеприпасами для наших вооруженных сил составляет 86 тонн!" - написал он.
По словам министра, с 22 января партнеры из США отправили в Украину более 650 тонн оборонных боеприпасов.
Напомним, Канада отправила в Украину самолет с грузом нелетального вооружения и инструкторами.
Напомним, 18 января министр иностранных дел Канады Мелани Жоли во время совместного брифинга со своим коллегой Дмитрием Кулебой заверила, что правительство ее страны в ближайшее время примет решение о предоставлении Киеву летального вооружения.
Однако уже через неделю, 26 января, премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что оружие не предоставит, но объявил об увеличении финансовой помощи в рамках существующих программ, дополнительной передаче средств защиты для военнослужащих, а также расширении тренировочной миссии канадских военных Unifier.
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