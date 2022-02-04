Луценко вступил в партию «Евросолидарность»

Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко написал заявление на вступление в политическую партию "Европейская солидарность".

"Пять с половиной лет у меня не было партийного билета, так как занимал должность, которая не предусматривает партийность. Начну свое выступления с того, что объявлю, что вчера принял решение, и оно, наверное, станет сюрпризом для присутствующего Петра Алексеевича (Порошенко - ИФ) - написал заявление в партию, партию "Европейская солидарность", - сказал Луценко на XXV съезде политической партии "УДАР Виталия Кличко" в пятницу в Киеве.





Луценко в 1996-2006 гг состоял в рядах Социалистической партии Украины, одно время занимал должность секретаря ее политсовета, в 2007 году возглавил блок "Народная самооборона Юрия Луценко". В 2013 году инициировал создание общественного движения "Третья украинская республика", которое в 2014 году стало партией, но в том же году возглавил президентскую партию "Солидарность", которая вскоре на партийном съезде была переименована в "Блок Петра Порошенко". Впоследствии подал в отставку. Был депутатом Верховной Рады от СПУ, "Блока Петра Порошенко" и как беспартийный – во фракции "Наша Украина – Народная Самооборона".

В 2005-2006 и 2007-2010 гг возглавлял министерство внутренних дел Украины, в 2016-2019гг – генеральную прокуратуру Украины.