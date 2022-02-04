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Сенат Польши единогласно одобрил резолюцию о политической и вооруженной поддержке Украины
В пятницу Сенат Польши единогласно принял резолюцию о поддержке Украины.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Gazeta Prawna.
За принятие резолюции отдали голоса все 92 сенатора, участвовавшие в голосовании.
Сенат отметил, что поддерживает политическую и финансовую помощь Украине, поставки стране оружия и участие солдат из стран-членов НАТО в подготовке украинских военных, поскольку Украина оказалась перед смертельной опасностью.
"Сегодня, когда Украина стоит перед смертельной угрозой - угрозой очередного вторжения, - особенно важно, чтобы власти Республики Польша надежно поддерживали нашего соседа. Без независимой Украины нет безопасной Польши. Свободная Украина - одна из гарантий безопасности Польши", - говорится в резолюции.
Сенаторы отметили, что Россия собрала на границах Украины огромную армию, оснащенную танками, тяжелой артиллерией, кораблями и боевой авиацией, что может привести к началу крупнейшего вооруженного конфликта со времен Второй мировой войны.
Сенат Республики Польша также уверен, что диалог с Россией возможен, однако он не может происходить в ситуации военного шантажа, подрывающего принцип неприкосновенности границ в Европе.
"Условием этого диалога является отвод российских войск от украинской границы", - отмечается в резолюции.
27 января Сейм Польши принял резолюцию, в которой выразил свою оппозицию политике России и обратился к правительствам стран НАТО и ЕС с просьбой предоставить всемерную поддержку Украине на фоне российской агрессии.
2 февраля правительство Польши одобрило решение о предоставлении Украине помощи оружием в виде противоракетных комплексов и амуниции.
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