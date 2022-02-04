Финансовые новости
- |
- 04.02.22
- |
- 13:38
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Венгрия заблокировала присоединение Украины к киберцентру при НАТО
Венгрия заблокировала присоединение Украины к Объединенному центру передовых технологий по киберобороне НАТО (CCDCOE) - о факте блокады одним из государств Альянса накануне сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.
Источник "Европейской правды" подтвердил, что правом вето воспользовалась именно Венгрия.
Накануне в эфире ток-шоу "Право на власть" Данилов рассказал, что одна из европейских стран отказала Украине в участии в работе Центра.
"Есть такой институт, который называется Кибер-НАТО. И мы летом прошлого года подали туда соответствующие документы, прошли все верификации. И там так же, как в НАТО, консенсусом принимаются решения. Так вот: одна из европейских стран отказала в участия нашей стране в этом уважаемом институте", - цитирует Данилова агентство УНИАН.
Секретарь СНБО подчеркнул, что это произошло, несмотря на то, что в Украине идет война и постоянно происходят кибератаки.
"Это страна Евросоюза, это наши соседи. Они нам отказали... Одна страна из всех входящих в этот Альянс против. Так это партнеры в кавычках или это партнеры, которые, как говорится, искренние?" - добавил секретарь СНБО.
Участвовавший в процессе собеседник "Европейской правды" подтвердил, что речь идет о блокировании вступления Украины именно венгерским правительством.
Процедура одобрения украинской заявки началась в октябре и, в случае успеха, Украина стала бы членом центра уже с 1 января 2022 года. Однако через некоторое время Венгрия заявила о блокировании нашего вступления.
Правила позволяют государствам НАТО вернуться к рассмотрению заявки Киева, и нельзя исключить, что, учитывая нынешние российские кибератаки на Украину, другие члены Альянса убедят Будапешт пересмотреть свою позицию.
Но поскольку заседания Совета центра, принимающего решения о расширении состава участников, проводят только два раза в год, присоединение Украины к этой структуре даже при положительном развитии событий может произойти только со второго полугодия 2022 года.
Венгрия пока публично не обнародовала свою позицию на этот счет.
Заметим, что эта венгерская блокада выходит за рамки предыдущих решений Будапешта об установлении искусственных препятствий для Украины.
Как известно, после принятия образовательного закона в 2017 году Венгрия заявила, что будет блокировать заседания Комиссии Украина-НАТО на политическом уровне и процедуру вступления Украины в Альянс.
Объединенный центр передовых технологий по киберобороне НАТО формально не является структурой Североатлантического альянса.
Украина подала официальный запрос о присоединении к работе Центра, базирующегося в Таллинне, в августе прошлого года.
Центр оказывает большое влияние на действия Североатлантического альянса в сфере киберзащиты. Его основали семь стран, а сегодня он насчитывает 20 участников - 17 членов НАТО и три страны-партнера.
Уникальность центра в том, что там вместе работают военные, гражданские, представители правительства. Работа центра сфокусирована на трех основных направлениях: исследование, тренировка и обучение.
В январе глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт недоволен ситуацией с правами этнических венгров в Украине и потому продолжит блокирование евроатлантических стремлений Киева.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|ВСК по Крыму. Зачем «слуги народа» решили сотрудничать с ФСБ РФ
ТОП-НОВОСТИ
|Украина и Турция подписали соглашение о свободной торговле
|Неправильный президент. Зачем Шкарлет подставляет Зеленского с Могилянкой
|Культ предательства. Почему Зеленский обрек себя на новые скандалы
|Зеленский: Полностью поддерживаю «Слугу народа» по исключению Трухина из рядов партии
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Сенат Польши единогласно одобрил резолюцию о политической и вооруженной поддержке Украины
|Венгрия заблокировала присоединение Украины к киберцентру при НАТО
|ЕС подготовил новые санкции по РФ в случае ее вторжения в Украину
|Президент Франции планирует посетить Украину и РФ на следующей неделе - СМИ
|Шкарлет: МОН отменило приказ о повторном конкурсе на должность президента НаУКМА
|Макрон обсудил с Путиным и Зеленским ситуацию на Донбассе
Это интересно
|Крупнейших майнеров США попросили отчитаться о расходе электроэнергии и воздействии на экологию
|За год продажи суперяхт в мире выросли на рекордные 77%: причины
|SpaceX представила премиум-подписку на спутниковый интернет Starlink — до 500 Мбит/с за $500 в месяц
|Skoda Enyaq Coupe стал первым электрокаром с RS-версией
|Генеральный директор Google рассказал о своём отношении к web3
|Коалиция компаний разработала технический стандарт для борьбы с дипфейками
|Электромобили оказались в 60 раз безопаснее бензиновых авто – исследование