Президент Франции планирует посетить Украину и РФ на следующей неделе - СМИ

Президент Франции Эмманюэль Макрон рассчитывает посетить на следующей неделе Украину и Российскую Федерацию, сообщает в пятницу агентство Bloomberg со ссылкой на Елисейский дворец.

"Макрон посетит 7 февраля Россию, 8 февраля - Украину", - говорится в сообщении.

Ранее на этой неделе президент Франции заявил, что не исключает своего визита в Москву в ближайшее время.

"Сейчас приоритетом для меня по украинскому вопросу и диалогу с Россией является деэскалация и поиск политических решений для выхода из кризиса", - сказал французский лидер.

"Я продолжу обмены мнениями одновременно с президентом Путиным и президентом Зеленским, и в зависимости от результата в ближайшие часы я совершенно не исключаю никакой инициативы или поездки. И в ближайшие часы я также буду разговаривать с президентом Байденом", - сказал Макрон в среду.