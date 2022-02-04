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Макрон обсудил с Путиным и Зеленским ситуацию на Донбассе
08:37 04.02.2022 |
Президент Франции Эмманюэль Макрон в четверг, 3 февраля, провел раздельные телефонные переговоры с президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским в попытке добиться прогресса в вопросе статуса Донбасса, сообщила пресс-служба Елисейского дворца.
В сообщении, цитируемом агентством Reuters, говорится, что в беседах с Путиным и Зеленским Макрон подчеркнул важность обсуждения условий для достижения стратегического баланса в Европе, который позволит ослабить напряженность на местах и гарантировать безопасность на континенте. Также французский лидер отметил необходимость "ускорить" мирный процесс в Донбассе, где Москва с 2014 года поддерживает пророссийских сепаратистов.
Пресс-служба Кремля по итогам телефонного разговора Путина и Макрона сообщила, что стороны продолжили диалог по ситуации вокруг Украины и вопросам, связанным с предложениями Москвы о "долгосрочных правовых гарантиях безопасности". Путин также указал французскому коллеге на "провокационные заявления и действия киевского руководства", противоречащие Минским соглашениям. Президенты России и Франции поговорили по телефону в третий раз за неделю, разговор состоялся по инициативе французской стороны.
Зеленский и Макрон в ходе беседы обсудили противодействие вызовам безопасности и активизацию мирного процесса в рамках "нормандского формата", написал украинский лидер в Twitter. По его словам, были согласованы "дальнейшие совместные шаги по поддержанию устойчивости Украины и усилению финансового и экономического взаимодействия".
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