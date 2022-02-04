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Канцлер Германии приедет в Украину 14 февраля перед визитом в Москву
Канцлер Германии Олаф Шольц 14 февраля посетит Украину с официальным визитом.
Об этом пишет украинская редакция DW со ссылкой на Ведомство печати и информации правительства Германии.
Накануне Шольц заявил, что встретится для переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным по поводу кризиса вокруг Украины. В то же время, о переговорах в Киеве Шольц не сообщил.
В интервью Шольц признал, что российский президент может быть готов вторгнуться в Украину.
Издание Sueddeutsche Zeiatung также сообщает, что Шольц планирует визит в Киев 14 февраля, а на следующий день, 15 февраля, поедет в Москву.
Канцлер Германии посетит Вашингтон 7-8 февраля, чтобы встретиться с президентом США Джо Байденом.
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