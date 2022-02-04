Пентагон подтвердил, что РФ готовила фейковое видео как повод для нападения на Украину

Минобороны США подтвердило данные разведки о том, что Россия готовила постановочный фильм о якобы «атаке» ВСУ на русскоязычное население, чтобы оправдать агрессию против Украины.

С соответствующим заявлением выступил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, передает собственный корреспондент Укринформа.

«У нас действительно есть информация о том, что россияне, очевидно, хотели сфабриковать повод для вторжения (в Украину - ред.)», - отметил Кирби, добавив, что РФ уже использовала подобную тактику в прошлом.

Представитель оборонного ведомства США рассказал о планах Кремля инсценировать атаку якобы украинских спецназовцев или разведчиков на россиян или русскоязычных граждан. Это, по его словам, могли использовать «для оправдания дальнейшей агрессии против Украины».

«В контексте этой фейковой атаки, мы считаем, Россия могла создать постановочное пропагандистское видео, которое могло включать кадры с трупами, а также актерами, изображающими скорбящих людей, так же как и кадры уничтоженных населенных пунктов и военной техники», - уточнил представитель Пентагона.

Военная техника, добавил он, должна была выглядеть как принадлежащая ВСУ или поставленная ​​Украине странами Запада.

Как сообщал Укринформ, ранее в четверг американские СМИ распространили информацию, что Соединенные Штаты получили разведданные о плане России сфабриковать повод для вторжения в Украину с помощью фальшивого видеофильма. Директор Национальной разведки США Аврил Гейнс и другие высокопоставленные чиновники администрации ознакомили членов Конгресса с этими материалами. Соответствующей информацией американская сторона также поделилась с союзниками.