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Турция откроет генконсульства в Харькове и Львове
Турция усилит свое дипломатическое присутствие в Украине путем открытия двух генконсульств.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщает "Европейская правда".
Он отметил, что, несмотря на коронавирусные ограничения, Турцию посетило рекордное количество украинских туристов, около двух миллионов в год, и выразил удовлетворение по поводу того, что в Украине ежегодно растет число гостей из Турции.
"Мы приветствуем намерение турецкой стороны усилить свое дипломатическое присутствие и открыть генконсульства в Харькове и во Львове", - сказал Зеленский.
"Мы также повысим статус консульского учреждения в Анталии до генерального консульства, чтобы еще более эффективно защищать интересы наших граждан", - добавил он.
Как сообщалось, президенты Украины и Турции Владимир Зеленский и Реджеп Тайип Эрдоган подписали Соглашение о свободной торговле между двумя государствами.
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