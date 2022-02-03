Госдеп подтвердил достоверность опубликованного ответа США на требования России

Госдепартамент США подтвердил, что документы, ранее опубликованные испанской газетой El Pais, являются настоящим письменным ответом Вашингтона на предложения Москвы относительно так называемых "гарантий безопасности".

Об этом сказал на брифинге спикер Госдепартамента США Нед Прайс, сообщает "Европейская правда".

"Я не вижу ничего, что свидетельствовало бы о том, что эти документы не являются подлинными", - отметил Прайс.

Он добавил, что США не обнародовали эти документы, но теперь, когда они стали публичными, "мы можем подтвердить то, что мы всегда говорили: мы едины с нашими союзниками по НАТО в нашей решимости участвовать в открытой, конструктивной, серьезной серии дипломатических обязательств".

"Если Россия действительно хочет договориться о решении, как она утверждает, эти документы ясно показывают, что путь для этого есть", - сказал Прайс.

Ранее издание El Pais опубликовало документы, которые, по его словам, являются ответом США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности.

Издание отмечает, что ответы в значительной степени отражают сообщения, которые западные лидеры публично передавали Кремлю.

"Учитывая существенное, неспровоцированное, неоправданное и длительное российское военное наращивание в Украине и вокруг нее, а также в Беларуси, мы призываем Россию к немедленной деэскалации ситуацию", - говорится в заявлении НАТО.

"Позиция правительства Соединенных Штатов состоит в том, что прогресса в этих вопросах можно достичь только в условиях деэскалации угрожающих действий России в отношении Украины", - предупредил Вашингтон.

В ответе США говорится, что Вашингтон готов обсуждать концепцию "неделимости безопасности", которую ОБСЕ одобрила на своем саммите в 2010 году. Москва включила этот принцип в первую статью своего проекта соглашения, утверждая, что возможное вступление Украины в НАТО повлияет на ее безопасность.

В тексте США предупреждают, что не разделяют мнение России, и отмечают, что "концепцию неделимости" безопасности "нельзя рассматривать изолированно".

В документе Вашингтона с самого начала четко указано, что он "продолжает твердо поддерживать политику открытых дверей НАТО", и потому не исключает будущего вступления Украины или Грузии в Альянс.

Текст НАТО также подтверждает политику открытых дверей и отмечает право всех государств выбирать свои договоренности по безопасности "без вмешательства извне".

В отношении Украины администрация Байдена предлагает России "взаимные меры прозрачности", в соответствии с которыми Россия и США договорятся "воздерживаться от размещения наступательных ракетных комплексов наземного базирования и постоянных сил с боевым заданием на территории Украины". Для этого Вашингтон выдвигает предложение проконсультироваться с Киевом.

В документе США говорится, что они "готовы работать над достижением взаимопонимания с Россией, а также с нашими трансатлантическими союзниками и партнерами по безопасности, представляющими общий интерес".

В документе также изложен ряд вопросов, по которым Вашингтон готов обсудить взаимные обязательства или действия, и форумы, на которых они должны быть рассмотрены.

США заявляют, что готовы заниматься этим процессом "добросовестно", при этом упрекая Путина за размещение более 100 тысяч солдат на границе с Украиной, за оккупацию Крыма и за разжигание конфликта на Донбассе.

Вашингтон сетует, что в своем проекте соглашения о безопасности в Европе "Россия выдвинула определенные требования, подрывающие принципы, которые Россия обязалась соблюдать в предыдущих документах".

Ряд предложений США предусматривает ограничения на ракеты, кульминацией которых могут стать новые соглашения по разоружению. Вашингтон заявил, что готов начать двусторонние переговоры с Россией по контролю над ракетами малой и средней дальности и их пусковыми установками.

Документ свидетельствует о беспокойстве Вашингтона и его союзников из-за усилий России по диверсификации и увеличению своего ядерного арсенала, разработке новых межконтинентальных ракет и размещению двойных и нестратегических ракет у границ НАТО.

Одной из новых идей является предложение России "механизма транспарентности" для проверки отсутствия крылатых ракет "Томагавк", способных достичь территории России, на базах НАТО. Вашингтон призывает к идентичному подходу с двумя базами на территории России.