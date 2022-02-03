Вероятность эскалации в настоящее время оценивается как низкая – Резников

Вероятность значительной эскалации на украинско-российской границе сегодня оценивается как низкая, сообщил на брифинге в четверг министр обороны Украины Алексей Резников.

"Мы не фиксируем сегодня формирования ударных подразделений", - сказал он, отметив, что украинская разведка постоянно фиксирует все изменения и сравнивает свои данные с данными партнеров.

По его словам, в частности, десантные корабли РФ, передислоцируемые с Северного флота в Средиземное море на сегодняшний день направляются в сирийский порт Тартус, однако он не исключил, что в будущем они могут быть направлены в Черное море.

По информации министра, российские подразделения насчитывают около 115 тыс. наземного компонента, учитывая территорию Беларуси, прилегающие районы РФ, включая временно оккупированные территории ОРДЛО и Крым.

Говоря об российско-белорусских учениях, которые в эти дни начинаются в Беларуси, Резников отметил, что "мы точно не намерены осуществлять провокации в отношении Беларуси и не ожидаем провокаций с их стороны".

"Мы считаем, что не существует никаких оснований для вражды и недружественного непонимания. Мы надеемся, что пребывание российских войск будет временным и по окончании учений они уйдут с территории Беларуси", - сказал министр обороны.

Резников, обратил внимание на то, что Западные партнёры Украины изменили риторику относительно неотвратимости наступления РФ.

"Вы можете услышать это в том числе из высказывания пресс-секретаря Белого дома. Сегодня мы получили очень важный сигнал, что наконец-то слово imminent, как необратимый, относительно возможного вторжения уже не применяется в официальной риторике", - пояснил он.

Резников добавил, что поэтому оснований для паники нет.

"Мы говорим уже несколько недель подряд, что угроза есть, риски есть, они с 2014 года, с того момента как РФ стала агрессором и оккупантом, но угрозы неотвратимого вторжения в Украину прямо уже и сейчас по состоянию на этот момент не наблюдается. Потому оснований для паники, испуга, побега, "пакования" каких-то чемоданов нет", - заверил Резников.