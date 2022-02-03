Его «отец» сбивал россиян: Что за ПЗРК «Перун» дает Украине Польша

Руслан Рудомский / Depo.ua

Власти Польши приняли решение о передаче Украине оборонного вооружения, среди которого наиболее интересным выглядит переносной зенитно-ракетный комплекс "Перун" для сбивания вражеских вертолетов, беспилотников и самолетов.

В начале недели власти Польши приняли решение о передаче Украине оборонного вооружения и боеприпасов, среди которых официально названы ПЗРК "Гром" (Grom), беспилотники и снаряды для систем противовоздушной обороны (ПВО).

Однако уже в среду, 2 февраля, министр обороны Польши Мариуш Блащак уточнил, что речь идет все же о ПЗРК "Перун" (Piorun), который является более современной версией "Грома".

Со снарядами для систем ПВО все понятно - очевидно, что это снаряды к советским системам С-300, которые в социалистические времена были на вооружении как УССР, так и Польши. О беспилотниках можно будет предметно говорить, когда станет известна хотя бы их марка. А вот ПЗРК "Перун" - интересен здесь и сейчас. Особенно в контексте того, что обещанные американцами и балтийцами "Стингеры" пока в Украину не поступили.

Что такое переносной зенитно-ракетный комплекс "Перун"

ПЗРК "Перун", как и его предшественник ПЗРК "Гром", предназначен для поражения низко летящих воздушных целей - как на встречных, так и на догоняющих курсах.

Разработка комплекса "Гром" началась в 1992 году на базе советских ПЗРК "Игла-1", которые Польша получила "в наследство" после распада СССР и, как следствие, прекращения действия Варшавского договора. Уже в 1995 году ПЗРК Grom был взят на вооружение польской армии.

Что интересно, сначала - в период с 1995 по 2004 год - российская сторона оказывала техническое содействие в разработке ПЗРК и даже поставляла отдельные комплектующие к нему. Полное импортозамещение с локализацией производства на польских предприятиях удалось обеспечить только после 2004 года.

А с 2006 года Польша начала разрабатывать усовершенствованный вариант ПЗРК "Гром", получивший обозначение "Перун". Эти ПЗРК начали поступать в Войско Польское в 2019 году.

По большому счету, ПЗРК "Перун" - глубокая модернизация польских комплексов "Гром", отличающаяся лишь точностью наведения ракеты на цель. Чувствительность инфракрасной головки самонаведения ракеты повысили в четыре раза, а более мощный маршевый двигатель увеличил дальность полета ракеты на целый километр. Сама же ракета и ее ударная мощь практически не изменились.

Сегодня на вооружении польской армии находятся более 400 единиц ПЗРК "Гром" и около 2000 единиц ракет к ним. Кроме этого с 2007 года они находятся на вооружении Вооруженных сил Индонезии (152 ракеты, используемые другими пусковыми установками), с 2008 года - Грузии (30 установок и 100 ракет к ним), а с 2014 - Литвы (количество не разглашается).

Что касается ПЗРК "Перун", то они находятся только на вооружении Польши. Таким образом, Украина может стать первым иностранным государством, которое получит усовершенствованные ракеты польского переносного зенитного ракетного комплекса.

Согласно официальным пресс-релизам, во время российско-грузинской войны 2008 года из ПЗРК Grom было выпущено 13 ракет, из которых 9 попали в цели. С их помощью были сбиты российские вертолеты и самолеты, даже сообщается об одном сбитом реактивном штурмовике Су-25. ПЗРК "Перун" в боевых действиях еще не применялся, однако можно представить, какими будут потери врага от в четыре раза более точного оружия.

Принцип действия ПЗРК "Перун"

Переносной вариант комплекса "Перун", как и "Гром", по составу, конструкции и принципу действия практически полностью повторяет российский комплекс "Игла". Для его обслуживания достаточно одного солдата.

Комплект ПЗРК состоит из одноступенчатой ракеты в одноразовой трубчатой пусковой установке, пускового механизма и наземного силового блока. Ракета оснащена твердотопливным двигателем и инфракрасной системой самонаведения.

То есть, принцип "выстрелил и забыл", как у "Джавелинов", здесь не работает - оператор должен в ручном режиме с помощью инфракрасного луча вести ракету к цели (так работают все ракетные установки второго поколения, в том числе отечественные ПТРК "Стугна-П").

Фотодетектор системы сопровождения цели охлаждается жидким азотом. Фильтры, используемые в оптической системе, позволяют отделить подходящую цель от естественных и искусственно созданных помех.

Комплект ПЗРК может комплектоваться прибором разведки, а оператор может через компьютерный терминал и индивидуальные средства связи использовать данные о воздушной обстановке, полученные с помощью командной автоматики.

Также "Перун" можно использовать с тепловизионным прицелом, позволяющим работу при любых погодных условиях и ночью.





Технические характеристики:

* Калибр - 72-мм.

* Масса комплекса - 16,5 кг (снаряженная).

* Масса ракеты - 10,5 кг.

* Масса боевой части - 1,82 кг.

* Длина комплекса - 1596 мм.

* Номинальная скорость ракеты - 660 м/с.

* Эффективная дальность - 500-6500 м.

* Эффективная высота - 10-4000 м.

* Время перевода из транспортного в боевое положение - 15 с.

Что даст ПЗРК "Перун" украинской армии

Ракеты "Перун" также могут использоваться как основное или дополнительное средство огня для артиллерийских и ракетных комплексов, а также переносные пусковые установки. Это делает их универсальным оружием против низколетающей авиации врага. При этом запускать ПЗРК можно как с земли, так и, к примеру, из кабины вертолетов.

Также поляки пишут, что "Перун" можно использовать как средство защиты кораблей и катеров, что может пригодиться Украине, учитывая наш "москитный флот" с легким вооружением.

По сути, ПЗРК "Перун" - это более простой и более дешевый аналог американских ПЗРК Stinger, который нам обещали США, а также Литва и Латвия, но пока не передали. Американцы четко озвучили, что пришлют нам "Стингер" в случае нарастания российской агрессии.

А между тем, такое оружие будет полезно Украине уже сейчас - как сильное средство сдерживания. Ведь зная, что вооруженные силы Украины имеют на вооружении такие переносные зенитно-ракетные комплексы, враг может не отважиться на агрессию. Или, по крайней мере, не решиться на использование авиации.



