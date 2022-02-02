Суд изменил меру пресечения для экс-судьи Чауса на залог в 717 тыс. грн - ЦПК

Высший антикоррупционный суд принял решение об изменении меры пресечения для бывшего судьи Днепровского районного суда Киева Николая Чауса, сообщает Центр противодействия коррупции.

"Судьи Высшего антикоррупционного суда Евгений Крук, Алексей Кравчук и Инна Билоус назначили обвиняемому в коррупции экссудии Днепровского райсуда Киева Николаю Чаусу 717 900 гривен залога. Ранее Чаус находился под круглосуточным домашним арестом, назначенным ему еще в августе прошлого года", - указывается в сообщении в телеграмм-канале.

Отмечается, что причиной изменения меры пресечения суд указал ч.6 ст. 181 УПК Украины, согласно которой общий срок домашнего ареста во время досудебного расследования не может быть больше 6 месяцев. При этом подчеркивается, что досудебное расследование по делу Чауса давно завершено и на текущий момент идет судебное разбирательство.

"Прокурор инициировала изменение домашнего ареста на содержание под стражей, но суд удовлетворил ходатайство лишь частично и назначил Чаусу залог", - указывается в сообщении.

Залог может быть внесен любым лицом в течение пяти дней. Если деньги внесут, Чаус сможет свободно передвигаться по Киеву. При этом он и дальше должен придерживаться ряда обязанностей, в том числе воздержаться от общения со свидетелями, сдать паспорт и носить электронный браслет. Срок действия обязанностей – два месяца.

Как сообщалось, 9 августа 2016 года детективы НАБУ разоблачили Чауса на получении $150 тыс. неправомерной выгоды. В дальнейшем Верховная Рада дала согласие на его задержание и привлечение к уголовной ответственности. Однако, воспользовавшись судейским правовым иммунитетом, подозреваемый судья покинул территорию Украины.

С 16 августа 2016 года судья был объявлен в национальный розыск, а в дальнейшем – в международный розыск.

В феврале 2017 года он был задержан на территории Республики Молдова. Детективы Национального бюро подали ходатайство об экстрадиции Чауса в Украину. Однако в апреле 2021 года появилась информация о якобы его похищении. Местонахождение Чауса было неизвестно до июля 2021 года, когда чиновника обнаружили в одном из сел Винницкой области. 30 июля сотрудники СБУ выехали на место и перевезли экс-судью в центральное управление Службы безопасности.

1 августа детективом НАБУ по согласованию с прокурором САП ОГП подано ходатайство к следователю судьи ВАКС о применении к подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей. 3 августа детективы НАБУ задержали Чауча в больнице "Феофания" после того, как СБУ предоставила Национальному бюро информацию о его местонахождении.

4 августа ВАКС суд избрал Чаусу меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, а также обязал сдать загранпаспорта и носить электронное средство контроля (браслет).

6 августа 2021 года стороне защиты открыли материалы уголовного производства для ознакомления перед направлением обвинительного акта в суд. Действия Чауса квалифицированы по ч.4. ст.368 УК Украины ("принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом, соединенное с вымогательством").