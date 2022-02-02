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Суд изменил меру пресечения для экс-судьи Чауса на залог в 717 тыс. грн - ЦПК
22:34 01.02.2022 |
Высший антикоррупционный суд принял решение об изменении меры пресечения для бывшего судьи Днепровского районного суда Киева Николая Чауса, сообщает Центр противодействия коррупции.
"Судьи Высшего антикоррупционного суда Евгений Крук, Алексей Кравчук и Инна Билоус назначили обвиняемому в коррупции экссудии Днепровского райсуда Киева Николаю Чаусу 717 900 гривен залога. Ранее Чаус находился под круглосуточным домашним арестом, назначенным ему еще в августе прошлого года", - указывается в сообщении в телеграмм-канале.
Отмечается, что причиной изменения меры пресечения суд указал ч.6 ст. 181 УПК Украины, согласно которой общий срок домашнего ареста во время досудебного расследования не может быть больше 6 месяцев. При этом подчеркивается, что досудебное расследование по делу Чауса давно завершено и на текущий момент идет судебное разбирательство.
"Прокурор инициировала изменение домашнего ареста на содержание под стражей, но суд удовлетворил ходатайство лишь частично и назначил Чаусу залог", - указывается в сообщении.
Залог может быть внесен любым лицом в течение пяти дней. Если деньги внесут, Чаус сможет свободно передвигаться по Киеву. При этом он и дальше должен придерживаться ряда обязанностей, в том числе воздержаться от общения со свидетелями, сдать паспорт и носить электронный браслет. Срок действия обязанностей – два месяца.
Как сообщалось, 9 августа 2016 года детективы НАБУ разоблачили Чауса на получении $150 тыс. неправомерной выгоды. В дальнейшем Верховная Рада дала согласие на его задержание и привлечение к уголовной ответственности. Однако, воспользовавшись судейским правовым иммунитетом, подозреваемый судья покинул территорию Украины.
С 16 августа 2016 года судья был объявлен в национальный розыск, а в дальнейшем – в международный розыск.
В феврале 2017 года он был задержан на территории Республики Молдова. Детективы Национального бюро подали ходатайство об экстрадиции Чауса в Украину. Однако в апреле 2021 года появилась информация о якобы его похищении. Местонахождение Чауса было неизвестно до июля 2021 года, когда чиновника обнаружили в одном из сел Винницкой области. 30 июля сотрудники СБУ выехали на место и перевезли экс-судью в центральное управление Службы безопасности.
1 августа детективом НАБУ по согласованию с прокурором САП ОГП подано ходатайство к следователю судьи ВАКС о применении к подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей. 3 августа детективы НАБУ задержали Чауча в больнице "Феофания" после того, как СБУ предоставила Национальному бюро информацию о его местонахождении.
4 августа ВАКС суд избрал Чаусу меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, а также обязал сдать загранпаспорта и носить электронное средство контроля (браслет).
6 августа 2021 года стороне защиты открыли материалы уголовного производства для ознакомления перед направлением обвинительного акта в суд. Действия Чауса квалифицированы по ч.4. ст.368 УК Украины ("принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом, соединенное с вымогательством").
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