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Шестой самолет США доставил в Украину 84 тонны патронов
В Украину во вторник прибыла шестая партия военной помощи Соединенных Штатов.
Об этом сообщил в Facebook министр обороны Алексей Резников, пишет "Европейская правда".
"Сутки еще не прошли с прибытия пятой птицы, а мы уже разгружаем шестую! Сегодня в Киев прибыли очередные боеприпасы - 84 тонны боевых патронов к стрелковому оружию", - написал Резников.
Всего на 1 февраля в совокупности Украина получила около 500 тонн оборонного снаряжения от США.
Предыдущий рейс с оборонной помощью прибыл в воскресенье, на его борту также было 84 тонны патронов разного калибра.
Первая из нескольких партий пакета помощи Вооруженным силам Украины на общую сумму $200 миллионов утром 22 января прибыла в киевский аэропорт "Борисполь".
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