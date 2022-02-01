Шестой самолет США доставил в Украину 84 тонны патронов

В Украину во вторник прибыла шестая партия военной помощи Соединенных Штатов.

Об этом сообщил в Facebook министр обороны Алексей Резников, пишет "Европейская правда".

"Сутки еще не прошли с прибытия пятой птицы, а мы уже разгружаем шестую! Сегодня в Киев прибыли очередные боеприпасы - 84 тонны боевых патронов к стрелковому оружию", - написал Резников.

Всего на 1 февраля в совокупности Украина получила около 500 тонн оборонного снаряжения от США.

Предыдущий рейс с оборонной помощью прибыл в воскресенье, на его борту также было 84 тонны патронов разного калибра.

Первая из нескольких партий пакета помощи Вооруженным силам Украины на общую сумму $200 миллионов утром 22 января прибыла в киевский аэропорт "Борисполь".