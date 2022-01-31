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Канада отзывает дипломатов из Украины
На фоне растущей напряженности между Россией и Украиной Канада решила временно отозвать из Киева "неключевых сотрудников" своего посольства и оставшихся в стране родственников дипломатов. Соответствующее заявление было опубликовано на сайте канадского правительства в воскресенье, 30 января.
Вместе с тем, как отмечается в сообщении, команду дипмиссии усилят эксперты, специализирующиеся в том числе на реформах сектора безопасности и урегулировании конфликтов. "Они увеличат наш дипломатический потенциал и позволят нам продолжать оценивать меняющуюся ситуацию и реагировать на нее в поддержку Украины", - говорится в заявлении.
Таким образом, посольство Канады в Киеве продолжит свою работу. Канадские власти "продолжают внимательно следить за ситуацией", указывается далее. "Безопасность канадцев остается нашим главным приоритетом", - подчеркивается в документе.
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