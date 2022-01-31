Финансовые новости
- |
- 31.01.22
- |
- 14:54
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Великобритания планирует удвоить численность войск в Восточной Европе
08:33 31.01.2022 |
Лондон рассматривает возможность вдвое нарастить численность своих войск, дислоцированных в Восточной Европе. Британский кабинет обдумывает варианты усиления давления на Россию на фоне обострения напряженности вокруг Украины.
Премьер-министр Борис Джонсон говорит, что возможное развертывание дополнительных сил пошлет "четкий сигнал Кремлю".
Тем временем министры обороны и иностранных дел готовятся к переговорам в Москве, а Джонсон в ближайшие дни собирается позвонить президенту России Владимиру Путину.
Премьер-министр, который на этой неделе собирается посетить Восточную Европу, заявил, что Британия не потерпит "дестабилизирующих действий России и всегда будет поддерживать союзников по НАТО".
"Если президент Путин выберет путь кровопролития и разрушения, это будет трагедией для Европы. Украина должна быть свободна в выборе своего будущего.
Я приказал нашим вооруженным силам подготовиться на следующей неделе к развертыванию по всей Европе с целью обеспечить нашим союзникам по НАТО поддержку на суше, на море и в воздухе", - добавил британский премьер.
Россия выдвинула около 100 тысяч военнослужащих, а также танки, артиллерию и ракеты к границе с Украиной, но отрицает планы вторжения.
Британия располагает более 900 военнослужащими в Эстонии, более 100 размещены на Украине в рамках учебной миссии, и эскадрон легкой кавалерии численностью около 150 человек базируется в Польше.
Ожидается, что в понедельник министерство иностранных дел Британии объявит в парламенте об ужесточении санкций против российских политических и финансовых институтов.
Детали усиления британского присутствия в Европе планируется обговорить в Брюсселе с союзниками по НАТО. Как сообщили на Даунинг-стрит, помимо увеличения численности войск в Эстонии, туда может быть поставлено дополнительное вооружение. Кроме того, в Европу могут быть направлены истребители, боевые корабли и военные специалисты.
Начальник штаба обороны Британии адмирал Тони Радакин во вторник проинформирует кабинет министров о сложившейся ситуации.
На начало февраля запланирована еще одна поездка премьер-министра Джонсона на континент для встречи с коллегами из стран-членов НАТО.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|«Шатун» или «ширка» с Тимошенко. Что изменится в парламенте после ковидной паузы
|Позитив недели. В Кремле испугались оружия наших добровольцев
|Поглощение продолжается. Что означает решение Путина о соцвыплатах для ОРДЛО
|Игра Венедиктовой. Почему опять провалилась попытка посадить Порошенко под арест
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Президент Хорватии не собирается извиняться перед украинцами за свои скандальные заявления
|«Самострел» в Страсбурге: как Россия навредила себе в Суде по делу о Донбассе
|Канада отзывает дипломатов из Украины
|Сенат США допустил санкции против РФ до ее возможного вторжения в Украину
|Лондон грозит арестом имущества олигархов за вторжение РФ в Украину
|Великобритания планирует удвоить численность войск в Восточной Европе
Это интересно
|NVIDIA придумала, как увеличить производительность в трассировке лучей до 20 %
|SpaceX планирует выполнить 52 миссии в 2022 году
|Google Cloud решила помочь компаниям внедрять и использовать блокчейн
|Облачный игровой сервис NVIDIA GeForce Now стал доступен на телевизорах LG
|Китайский стартап разработает к 2025 году суборбитальный самолёт для быстрых регулярных рейсов и космического туризма
|Китай разрешил AMD поглотить Xilinx, но выдвинул ряд условий
|Альянс Renault-Nissan-Mitsubishi инвестирует $26 млрд в совместное производство электромобилей