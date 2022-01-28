В Украину прибыл четвертый самолет США с военной помощью, на борту 81 тонна боеприпасов

В Украину прибыл четвертый по счету самолет США с помощью по безопасности на борту.

Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников, пишет "Европейская правда".

"На этот раз 4-я "птичка" доставила в Украину 81 тонну боеприпасов разного калибра. На следующей неделе ждем следующие самолеты из США с военно-технической помощью для усиления обороноспособности Украины", - написал Резников в Twitter.

Первая из нескольких партий пакета по безопасности помощи США на сумму $200 миллионов утром 22 января прибыла в киевский аэропорт "Борисполь".

23 января в Украину прибыла вторая часть военной помощи от США.

Третий самолет от правительства США в рамках военной помощи прибыл 25 января.