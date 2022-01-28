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В Украину прибыл четвертый самолет США с военной помощью, на борту 81 тонна боеприпасов
В Украину прибыл четвертый по счету самолет США с помощью по безопасности на борту.
Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников, пишет "Европейская правда".
"На этот раз 4-я "птичка" доставила в Украину 81 тонну боеприпасов разного калибра. На следующей неделе ждем следующие самолеты из США с военно-технической помощью для усиления обороноспособности Украины", - написал Резников в Twitter.
Первая из нескольких партий пакета по безопасности помощи США на сумму $200 миллионов утром 22 января прибыла в киевский аэропорт "Борисполь".
23 января в Украину прибыла вторая часть военной помощи от США.
Третий самолет от правительства США в рамках военной помощи прибыл 25 января.
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