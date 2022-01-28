США призвали Пекин убедить Москву выбрать путь дипломатии в ситуации вокруг Украины - Нуланд

США призвали Китай оказать влияние на Россию с тем, чтобы Москва выбрала путь дипломатии для урегулирования напряженности на границе с Украиной, заявила в четверг в ходе брифинга в Госдепе заместитель госсекретаря Виктория Нуланд.

"Наше послание Пекину было четким: мы призываем Пекин использовать свое влияние на Москву, чтобы призвать (Россию - ИФ) к дипломатии", - сказала она, говоря о разговоре, который провели ранее на этой неделе госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД КНР Ван И.

"Потому что если в Украине будет конфликт, то это не принесет ничего хорошего для Китая, будут значительные последствия для мировой экономики, для энергетического сектора", - добавила она.

Ранее сообщалось, что госсекретарь США Энтони Блинкен в телефонном разговоре с министром иностранных дел КНР Ван И разъяснил китайскому коллеге глобальные риски для безопасности и экономики в случае вторжения России на Украину.