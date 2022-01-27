Рада отменила часть пленарных заседаний в начале февраля

Верховная Рада отменила часть заседаний на пленарной неделе с 1 по 4 февраля в связи с ростом заболевания народных депутатов и сотрудников аппарата парламента COVID-19.

Принятие доработанного проекта постановления №6440 о календарном плане проведения седьмой сессии Верховной Рады поддержали 233 народных депутатов на пленарном заседании в четверг.

Согласно документу, 1 февраля состоится открытие седьмой сессии и проведение пленарного заседания. При этом недели с 2 по 4 февраля, а также с 7 по 11 февраля определены для работы народных депутатов в комитетах.

Седьмая сессия Верховной Рады начнётся 1 февраля 2022 года, будет закрыта 22 июля.

В целом, на протяжении сессии 10 недель отведено для пленарных заседаний, десять - для работы депутатов в комитетах и пять - с избирателями.

Кроме того, традиционно по пятницам в Раде смогут проводить час вопросов к правительству.

Статья 83 Конституции Украины предусматривает, что очередные сессии Верховной Рады начинаются с первого вторника февраля и первого вторника сентября каждого года.