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Китай предостерег США и Россию от нагнетания напряженности вокруг Украины
12:43 27.01.2022 |
Китай заявил Вашингтону, что надеется на то, что все стороны, вовлеченные в конфликт вокруг Украины, проявят спокойствие и сдержанность и смогут избежать эскалации напряжения в регионе.
США в ответ подчеркнули необходимость деэскалации конфликта и предупредили о рисках в сфере безопасности и в экономике, которые несет за собой возможная российская агрессия.
Министр иностранных дел Китая Ванг Йи и госсекретарь США Энтони Блинкен провели переговоры по телефону поздно вечером в среду.
"Мы призываем все стороны оставаться спокойными и воздерживаться от шагов, повышающих напряженность и обостряющих кризис", - заявил глава китайского МИДа.
Как сообщает агентство Рейтер, Ванг Йи заявил своему американскому коллеге, что безопасность одной страны не должна быть принесена в жертву безопасности других государств, и что региональная безопасность не может быть обеспечена за счет укрепления и даже расширения военных блоков.
Блинкен, в свою очередь, заявил, что "дипломатия и деэскалация - это ответственный путь вперед".
Россия, в последние месяцы наращивавшая военное присутствие у границ Украины, потребовала от США письменных гарантий того, что НАТО не будет расширяться на восток и что в этот военный блок никогда не будет принята Украина.
В среду в своем письменном ответе на эти требования Вашингтон подтвердил, что нынешние принципы приема новых членов в НАТО, прописанные в основополагающих документах этой организации, останутся неизменными, и отказал Москве в предоставлении таких гарантий.
США при этом сообщили, что готовы обсуждать с Россией вопросы контроля над вооружениями и другие проблемы безопасности.
"От России зависит, каким будет ответ. Мы готовы к любому развитию ситуации", - сказал Блинкен на пресс-конференции в среду. "Мы предпочитаем дипломатию", - подчеркнул он.
Блинкен заявил, что ответ Вашингтона включает некоторые предложения, о которых американские дипломаты говорили после переговоров с российскими чиновниками. В частности, о регулировании ядерного оружия, большей прозрачности в отношении военных учений и размещения наступательных вооружений. Глава Госдепа подчеркнул, что документ был скоординирован с Украиной и американскими союзниками по НАТО.
"Это не формальный переговорный документ, это не прямые предложения, в нем просто изложены некоторые мысли, как мы вместе - если они настроены серьезно - можем укрепить коллективную безопасность", - сказал он.
Вашингтон предостерег Россию против вторжения в Украину и призвал обе эти страны вернуться к обсуждению Минских соглашений, подписанных в 2014 и 2015 годах.
Москва заявляет, что не является стороной этого конфликта и поэтому не связана условиями этих соглашений. Запад видит в этой позиции серьезную преграду на пути выполнения договоренностей.
В разговоре с Блинкеном глава китайского МИДа также подчеркнул приверженность Минским соглашениям.
"Чтобы разрешить украинскую проблему, мы все еще должны вернуться в новому Минскому соглашению - отправной точке", - заявил Ванг Йи.
"Новое Минское соглашение, одобренное Советом безопасности, - это фундаментальный политический документ, признанный всеми сторонами, и он должен эффективно реализовываться. До тех пор, пока прилагаются усилия в соответствии с направлением и духом этого соглашения, Китай будет их поддерживать", - подчеркнул министр иностранных дел Китая.
В разговоре с американским госсекретарем Ванг Йи также выразил недовольство недавними заявлениями Вашингтона относительно политики Пекина. Он заявил Блинкену, что США "продолжают совершать ошибки в словах и на деле в отношениях с Китаем", наносящие удар по отношениям двух стран.
"Главный приоритет сейчас в том, чтобы США прекратили вмешиваться в зимние Олимпийские игры в Пекине, прекратили раздувать огонь тайваньской проблемы и поддерживать различные антикитайские клики", - цитирует Рейтер главу МИДа КНР.
США, Канада и Великобритания ранее сообщили, что не отправят на Олимпиаду в Пекине своих официальных представителей из-за нарушений прав человека в Китае.
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