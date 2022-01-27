Для уничтожения нападающих и вражеских укреплений: Что за гранатометы-огнеметы SMAW-D получила Украина от США

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости

Топ-новости

Финансовые новости

Финансы

Фондовый рынок

Банки и банковские технологии

Страхование

Ипотека и недвижимость

Новости экономики

Экономика

Топливно-энергетический комплекс

Нефть и бензин

Агропромышленный комплекс

Сырьевые рынки

Приватизация

Право

Статистика

Зарубежные новости

Мир

Ближнее зарубежье

Региональные новости

Украина

Киев

Политика

Полезно знать

Это интересно

Информационные технологии

Криминал

Транспорт

Управление бизнесом

Маркетинг и реклама

Менеджмент и карьера

Аналитика

Финансовый рынок

Фондовый рынок

Страхование

Ипотека и недвижимость

Экономика

ТЭК (газ и электроэнергия)

Нефть и бензин

Сырьевые рынки

Агропромышленный рынок

Приватизация

Менеджмент и карьера

Политика

Международная аналитика

Страны ближнего зарубежья

Полезно знать

Информационные технологии

Пресс-релизы

Новости компаний

Котировки

Курс НБУ

Курс валют

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Межбанк

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанке

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Для уничтожения нападающих и вражеских укреплений: Что за гранатометы-огнеметы SMAW-D получила Украина от США

09:53 27.01.2022 |

Политика

 Руслан Рудомский / Depo.ua

Соединенные Штаты Америки поставляют Украине больше современного оружия, чем все остальные союзники вместе взятые. В том числе происходит постоянное наращивание ассортимента этого оружия.

С начала недели Соединенные Штаты привезли в Украину оружия и боеприпасов с общей массой почти 330 тонн. Кроме уже знакомых нам противотанковых самонаводящихся ракет Javelin, США прислали одноразовые реактивные термобарические гранатометы (огнеметы) M141 Bunker Defeat Munition (BDM или SMAW-D), предназначенные для разрушения фортификационных укреплений и бункеров.

 

В отличие от "джавелинов", они в Украину прибыли впервые, поэтому следует рассмотреть их более подробно.

Что такое гранатомет M141 Bunker Defeat Munition (BDM) или SMAW-D

M141 Bunker Defeat Munition (BDM)/SMAW-D - это легкий одноразовый гранатомет, предназначенный для поражения укрепленных оборонительных сооружений, то есть "бункеров".

Находится на вооружении только США, Ливана (стратегического союзника США на Ближнем Востоке), а теперь и Украины. Известно, что американцы использовали эти гранатометы в операциях Тора-Бора против афганских талибов и Аль-Каиды.


Их используют для уничтожения полевых фортификационных сооружений, создания проходов в заграждениях, пробитии стен зданий. Но они также подходят для уничтожения небронированной и легкобронированной техники.

SMAW-D - это одноразовая облегченная модификация гранатомета SMAW Mk 153, действующая по принципу "выстрелил и выбросил" (D в названии обозначает Disposable - "одноразовый").

По конструкции близок к шведскому РПГ AT4, по принципу действия аналогичен советскому огнемёту "Шмель" (таким в 2017 году был уничтожен один из главарей боевиков "ДНР" Михаил Толстых, более известный как Гиви - снаряд запустили в окно его кабинета).

Весит всего 7,25 кг в снаряженном состоянии. Поставляется в герметичной пусковой трубе, готовой к боевому применению.

Конструкция и принцип действия

M141 имеет две конфигурации:

* режим транспортировки, в котором пусковая установка имеет длину 0,81 м;
* боевой режим, когда пусковую установку раскладывают на всю длину 1,4 м.

Для уничтожения нападающих и вражеских укреплений: Что за гранатометы-огнеметы SMAW-D получила Украина от США

 

Пусковой контейнер (труба) многократного использования калибра 83 мм в задней части имеет расширение для выхода газов реактивного боеприпаса. Спусковой механизм электромагнитного типа с предохранительным устройством смонтирован в отдельном корпусе вместе с пистолетной рукояткой. Сверху к трубе крепится оптический прицел. В варианте SMAW-D отсутствуют оптический прицел и рукоятка.

Граната имеет 83-мм фугасную боевую часть HEDP (High Explosive Dual Purpose), содержащую 1,1 кг взрывчатого вещества с двойным режимом работы взрывателя.

Гранатомет работает по принципу безоткатной пушки, поскольку отбою при запуске снаряда противодействует "обратный взрыв" газов, выпущенных из задней части оружия.

Боевую часть приводит в действие взрыватель в носовой части, способный автоматически различить твердые и мягкие цели. На мягких целях, таких как мешки с песком, детонация задерживается, пока снаряд не зарывается в цель. При столкновении с жесткой целью взрыв происходит сразу.

Граната способна пробить до 20 см бетона, или 30 см кирпичной стены, или 2,1 м мешков с песком. Кроме ударной силы при взрыве детонирует аэрозоль, затекающий в любую щель и выжигающий там все живое, поэтому их еще называют огнеметами.

 

Технические характеристики:

* Калибр - 83 мм.
* Масса оружия - 7,25 кг (снаряженная).
* Длина в режиме транспортировки - 810 мм.
* Длина в боевом положении - 1400 мм.
* Прицельные устройства - оптический прицел 3,8х с полем зрения 6 градусов.
* Номинальная скорость ракеты - 220 м/с.
* Эффективная дальность - 250 м.
* Максимальная дальность - до 500 м.

Что M141 BDM/SMAW-D даст украинской армии

По предварительным данным, США передали Украине около 200 единиц таких гранатометов. Но эта цифра может быть большей, потому что поставки американского оружия продолжаются.

M141 Bunker Defeat Munition (BDM)/SMAW-D гораздо более простое оружие, чем вышеупомянутые Javelin или переносные противотанковые управляемые ракеты NLAW, которые недавно передала нам Великобритания. Но не менее эффективно, если использовать по назначению.

К примеру, в случае открытого вторжения России оно идеально подходит для вооружения диверсионных групп для уничтожения автоколонн с российскими военнослужащими.

Если дело дойдет до боев на улицах городов, то SMAW-D очень поможет в разрушении вражеских укреплений и баррикад, а также уничтожении живой силы врага в укрытиях.

 

Хотя традиционно хочется верить, что до этого не дойдет. Ведь основная задача любого оружия в наше время - сдерживание врага от плохих мыслей. То есть, зная, что вооруженные силы Украины имеют на вооружении такие управляемые противотанковые ракеты, враг может не отважиться на агрессию.
 

ПО РУБРИКАМ

14:43 Рынок офисной недвижимости Киева восстанавливается после пандемии – Colliers

13:01 Укрпошта закупает 17 000 банковских терминалов и анонсировала карточку Укрпошта Банка

12:29 Справочный курс гривны 27 января понижен на 17,82 коп до 28,9746 грн/$1

12:17 Курс доллара 27 января ускоряет рост на ожидании повышения ставки ФРС

12:14 Фондовые рынки АТР 27 января заметно упали по итогам заседания ФРС США

10:49 Операции НБУ по мобилизации средств банков путем размещения депозитных сертификатов 26.01.22

10:40 ЕЦБ рекомендует банкам с операциями в РФ подготовиться к возможным санкциям в отношении России - FT

10:18 ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 27.01.22

10:10 Остаток средств на корсчетах банков 27.01.22

10:06 Индекс межбанковских ставок овернайт (UONIA) 26.01.2022

08:15 Цена на золото снижается 27 января после заседания Федрезерва

07:54 Фондовые индексы США завершили торги 26 января без единой динамики

26.01 НБУ агрессивно пытается сдержать обвал гривны

26.01 ФРС США сохранила базовую ставку на прежнем уровне

26.01 Выдача кредитов МСБ под портфельные гарантии в декабре выросла до 554 млн грн - Минфин

• дальше…

12:48 Опрос: Большинство жителей ФРГ - против поставок оружия Украине

12:43 Китай предостерег США и Россию от нагнетания напряженности вокруг Украины

12:35 Китай призвал ЕС не портить отношения из-за Литвы, а НАТО – не мыслить как во время холодной войны

10:40 ЕЦБ рекомендует банкам с операциями в РФ подготовиться к возможным санкциям в отношении России - FT

09:53 В Германии растет интерес органов безопасности к Telegram

08:42 Украина и Нидерланды против России. Три страны впервые встретились в суде по делу MH17

08:31 Канада расширит миссию по обучению украинских военнослужащих

08:27 Госдепартамент США: «СП - 2» не заработает при вторжении России в Украину

08:24 «Нормандская четверка»: первый за два года согласованный документ

26.01 США изучают возможности дополнительной помощи в экономике Украины

26.01 Еврокомиссия планирует мобилизовать до €6,5 миллиарда для поддержки экономики Украины

26.01 Nord Stream 2 AG создала дочернюю компанию в Германии

26.01 Чехия утвердила решение подарить Украине 4 тысячи артиллерийских боеприпасов

26.01 Румыния желает расширить присутствие НАТО на своей территории

26.01 ФРС США сохранила базовую ставку на прежнем уровне

• дальше…

26.01 В Украине начались испытания нового ракетного комплекса РК-360МЦ «Нептун» на шасси Tatra

26.01 Зеленский нанес новый удар по Кличко. Кабмин лишил мэра права подавать кандидатуры глав городских райадминистраций

25.01 ЕС передал ДБР передвижные лаборатории для криминалистов почти на полмиллиона евро

24.01 С сегодняшнего дня «ковидную» тысячу можно потратить на лекарства людям 60+

24.01 Госгеокадастр создал основную топографическую карту Украины

24.01 Киев во главе бунта. Сколько еще местных советов выступит в защиту Порошенко

24.01 Минцифры опровергает утечку базы персональных данных украинцев

20.01 Бустерную дозу вакцины начали вводить в пунктах вакцинации на железнодорожных вокзалах

20.01 В Украине началась вспышка СOVID-19 - Ляшко

04.01 В Украине в прошлом году продали около 200 тысяч гектаров сельхозземель

29.12 Гослесагентство Украины в 2021 году высадило 240 млн деревьев

29.12 Франца Володимира фон Габсбург-Лотрингена та Аллу Наволокіну нагородили Всесвітнім Орденом

29.12 Количество вакцинированных взрослых украинцев в ближайшее время превысит 50% - премьер

21.12 «Автострада» пробурила и забетонировала половину свай под опоры новой развязки на Дарницком мосту в Киеве

20.12 Украина с 1 февраля установила минимальную розничную цену на простые пластиковые пакеты 2-3 грн

• дальше…

14:23 Рада уточнила положения законов о нацсопротивлении

13:46 Рада отменила часть пленарных заседаний в начале февраля

12:43 Китай предостерег США и Россию от нагнетания напряженности вокруг Украины

10:44 Раде не хватило голосов для увольнения Сенниченко с поста главы ФГИ

10:40 ЕЦБ рекомендует банкам с операциями в РФ подготовиться к возможным санкциям в отношении России - FT

09:53 Для уничтожения нападающих и вражеских укреплений: Что за гранатометы-огнеметы SMAW-D получила Украина от США

09:32 Виктор Небоженко: Если «слуги» не дождутся конвертов — голосовать их никто не заставит

08:42 Украина и Нидерланды против России. Три страны впервые встретились в суде по делу MH17

08:31 Канада расширит миссию по обучению украинских военнослужащих

08:27 Госдепартамент США: «СП - 2» не заработает при вторжении России в Украину

08:24 «Нормандская четверка»: первый за два года согласованный документ

26.01 США изучают возможности дополнительной помощи в экономике Украины

26.01 Еврокомиссия планирует мобилизовать до €6,5 миллиарда для поддержки экономики Украины

26.01 Чехия утвердила решение подарить Украине 4 тысячи артиллерийских боеприпасов

26.01 ПАСЕ подтвердила полномочия делегации РФ, которые обжаловала Украину

• дальше…

14:34 Зарядные станции Tesla Supercharger атакованы: в Китае воры вырезают с корнем зарядные кабели

14:02 Скоро ракета SpaceX врежется в Луну. Это не было запланировано

12:55 MediaTek представила процессор Kompanio 1380 для хромбуков премиум-класса

11:03 Японцы помогут компании Билла Гейтса построить в США реактор на быстрых нейтронах

09:41 Android-игры наконец пришли в Windows: их уже можно скачивать на ПК прямо из Google Play

26.01 Суд ЕС аннулировал решение оштрафовать Intel на 1 млрд евро, принятое в 2009 году

26.01 Искусственный интеллект раскрыл мошенническую схему получения автокредитов

26.01 Водители автомобилей и мотоциклов по-разному оценивают дорожную обстановку

26.01 Выручка Microsoft за квартал выросла на 20 % — драйверами роста стали Windows, Office и облачные сервисы

26.01 Биткойн могут взломать новые квантовые суперкомпьютеры

26.01 Глава Logitech считает, что в этом году дефицит микросхем устранить не получится

25.01 Google представила Topics API — новый инструмент для таргетинга рекламы, более конфиденциальный, чем cookie

25.01 BMW объединит купе и кабриолеты 4 и 8 серии в одно семейство

25.01 Насколько мощным является самый быстрый в мире суперкомпьютер: новые детали об AI Research SuperCluster

25.01 Google будут судить за обман клиентов по поводу данных об их местонахождении

• дальше…

21.12 Внедрение технологий на базе ИИ не влияет на количество рабочих мест

23.11 На Западе все чаще звучат призывы к введению четырехдневной рабочей недели

25.10 Всегда найдется азиат, который сделает лучше. Один человек продал товаров на 1,7 млрд долларов за 12 часов

13.10 Американцы готовы работать дольше, лишь бы продолжать работать из дома

07.10 Браузер Firefox начал показывать рекламные предложения в адресной строке

05.08 Самая богатая певица в мире. Рианна стала миллиардершей, но в этом ей помогла не музыка

04.08 Риз Уизерспун стала самой состоятельной актрисой в мире

15.07 Украинский айтишник впервые стал долларовым миллиардером – Forbes

07.07 Лучшие города для удаленной работы: в топе — Мельбурн, Дубай, Сидней

06.07 Исландия: эксперимент по переходу на четырехдневную рабочую неделю признан ошеломляюще успешным

01.07 В игры на ПК и консолях начнут встраивать рекламные ролики — Electronic Arts уже в деле

18.06 Canon оснастила свои офисы камерами с ИИ, которые пускают внутрь только улыбающихся сотрудников

28.05 Более 10 000 сотрудниц требуют от Google 600 млн долларов из-за неравенства в оплате труда мужчин и женщин

13.04 В суде выяснилось, что Google годами получала несправедливое преимущество на рынке рекламы

05.03 Слежка в интернете по-новому. Зачем Google устроил переворот в рекламе

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ

 

Это интересно