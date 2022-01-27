Для уничтожения нападающих и вражеских укреплений: Что за гранатометы-огнеметы SMAW-D получила Украина от США

Руслан Рудомский / Depo.ua

Соединенные Штаты Америки поставляют Украине больше современного оружия, чем все остальные союзники вместе взятые. В том числе происходит постоянное наращивание ассортимента этого оружия.

С начала недели Соединенные Штаты привезли в Украину оружия и боеприпасов с общей массой почти 330 тонн. Кроме уже знакомых нам противотанковых самонаводящихся ракет Javelin, США прислали одноразовые реактивные термобарические гранатометы (огнеметы) M141 Bunker Defeat Munition (BDM или SMAW-D), предназначенные для разрушения фортификационных укреплений и бункеров.

В отличие от "джавелинов", они в Украину прибыли впервые, поэтому следует рассмотреть их более подробно.

Что такое гранатомет M141 Bunker Defeat Munition (BDM) или SMAW-D

M141 Bunker Defeat Munition (BDM)/SMAW-D - это легкий одноразовый гранатомет, предназначенный для поражения укрепленных оборонительных сооружений, то есть "бункеров".

Находится на вооружении только США, Ливана (стратегического союзника США на Ближнем Востоке), а теперь и Украины. Известно, что американцы использовали эти гранатометы в операциях Тора-Бора против афганских талибов и Аль-Каиды.





Их используют для уничтожения полевых фортификационных сооружений, создания проходов в заграждениях, пробитии стен зданий. Но они также подходят для уничтожения небронированной и легкобронированной техники.

SMAW-D - это одноразовая облегченная модификация гранатомета SMAW Mk 153, действующая по принципу "выстрелил и выбросил" (D в названии обозначает Disposable - "одноразовый").

По конструкции близок к шведскому РПГ AT4, по принципу действия аналогичен советскому огнемёту "Шмель" (таким в 2017 году был уничтожен один из главарей боевиков "ДНР" Михаил Толстых, более известный как Гиви - снаряд запустили в окно его кабинета).

Весит всего 7,25 кг в снаряженном состоянии. Поставляется в герметичной пусковой трубе, готовой к боевому применению.

Конструкция и принцип действия

M141 имеет две конфигурации:

* режим транспортировки, в котором пусковая установка имеет длину 0,81 м;

* боевой режим, когда пусковую установку раскладывают на всю длину 1,4 м.

Пусковой контейнер (труба) многократного использования калибра 83 мм в задней части имеет расширение для выхода газов реактивного боеприпаса. Спусковой механизм электромагнитного типа с предохранительным устройством смонтирован в отдельном корпусе вместе с пистолетной рукояткой. Сверху к трубе крепится оптический прицел. В варианте SMAW-D отсутствуют оптический прицел и рукоятка.

Граната имеет 83-мм фугасную боевую часть HEDP (High Explosive Dual Purpose), содержащую 1,1 кг взрывчатого вещества с двойным режимом работы взрывателя.

Гранатомет работает по принципу безоткатной пушки, поскольку отбою при запуске снаряда противодействует "обратный взрыв" газов, выпущенных из задней части оружия.

Боевую часть приводит в действие взрыватель в носовой части, способный автоматически различить твердые и мягкие цели. На мягких целях, таких как мешки с песком, детонация задерживается, пока снаряд не зарывается в цель. При столкновении с жесткой целью взрыв происходит сразу.

Граната способна пробить до 20 см бетона, или 30 см кирпичной стены, или 2,1 м мешков с песком. Кроме ударной силы при взрыве детонирует аэрозоль, затекающий в любую щель и выжигающий там все живое, поэтому их еще называют огнеметами.

Технические характеристики:

* Калибр - 83 мм.

* Масса оружия - 7,25 кг (снаряженная).

* Длина в режиме транспортировки - 810 мм.

* Длина в боевом положении - 1400 мм.

* Прицельные устройства - оптический прицел 3,8х с полем зрения 6 градусов.

* Номинальная скорость ракеты - 220 м/с.

* Эффективная дальность - 250 м.

* Максимальная дальность - до 500 м.

Что M141 BDM/SMAW-D даст украинской армии

По предварительным данным, США передали Украине около 200 единиц таких гранатометов. Но эта цифра может быть большей, потому что поставки американского оружия продолжаются.

M141 Bunker Defeat Munition (BDM)/SMAW-D гораздо более простое оружие, чем вышеупомянутые Javelin или переносные противотанковые управляемые ракеты NLAW, которые недавно передала нам Великобритания. Но не менее эффективно, если использовать по назначению.

К примеру, в случае открытого вторжения России оно идеально подходит для вооружения диверсионных групп для уничтожения автоколонн с российскими военнослужащими.

Если дело дойдет до боев на улицах городов, то SMAW-D очень поможет в разрушении вражеских укреплений и баррикад, а также уничтожении живой силы врага в укрытиях.

Хотя традиционно хочется верить, что до этого не дойдет. Ведь основная задача любого оружия в наше время - сдерживание врага от плохих мыслей. То есть, зная, что вооруженные силы Украины имеют на вооружении такие управляемые противотанковые ракеты, враг может не отважиться на агрессию.