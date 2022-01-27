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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Канада расширит миссию по обучению украинских военнослужащих

08:31 27.01.2022 |

Политика, Мир

 

Канада продолжает и усиливает свою военную учебную миссию Unifier в Украине, общее число военных может быть увеличено вдвое.

Как сообщает "Европейская правда", об этом объявил премьер-министр Джастин Трюдо.

"Сегодня я анонсировал увеличение поддержки для Украины… Канада вместе с её демократическими союзниками поддерживает Украину. Все, что мы делаем, мотивировано нашим стремлением к деэскалации и дипломатической развязке", - отметил Трюдо.

В официальном коммюнике сообщают, что для безотлагательной поддержки Украины и расширения миссии выделяют 340 млн долларов.

"В ближайшие дни в Украину прибудут дополнительные 60 военнослужащих, присоединившись к 200 мужчинам и женщинам, которые уже на месте. В общей сложности численность миссии может быть увеличена до 400 канадских военных. Расширение канадского военного присутствия в поддержку Украины обеспечит продолжение усиленного военного обучения для украинских до конца марта 2025 года… Продолжение и расширение операции UNIFIER дополнит дипломатические усилия Канады для сдерживания и дескалации продолжающихся агрессивных и дестабилизационных действий России в и вокруг Украины", - отмечает оборонное ведомство.

Канадские военные также будут сотрудничать с Украиной в сфере разведки и кибербезопасности.

Вдобавок, Канада предоставляет 50 млн долларов на "развитие и гуманитарную помощь, а также дополнительную поддержку Операционной программы ради мира и стабилизации, чтобы поддержать реформы в оборонном секторе Украины и улучшить возможности институций безопасности. Канада также будет предоставлять Украине нелетальное военное оборудование", - отмечает минобороны.

Канадское правительство, кроме того, создаст специальную рабочую группу на базе МИД для координации действий всех правительственных ведомств по вопросам, касающимся поддержки Украины. Дипломатическую команду дополнительно усилят специалистами по реформам оборонного сектора и демократического управления, менеджмента конфликтов, консульских услуг и т.д. "С этими дополнительными ресурсами как в Оттаве, так и в посольстве в Киеве, Канада сможет продолжать реагировать на нынешнюю ситуацию", - отмечают в сообщении.

С 2015 года канадские военные провели обучение для около 33 тысяч украинских военных, а также приобщались к поддержке реформ в оборонном секторе, в том числе и в сфере гражданского надзора в этой сфере.

Как отмечает канадское CBS, Джастин Трюдо на брифинге защищал решение правительства не предоставлять летальное оружие, подчеркнув, что Канада стремится к дипломатической развязке, а её учебная миссия в Украине - "лучший способ, как Канада может помочь". В оппозиции отреагировали на это критическим заявлением.

Нелетальное оборудование, которое планируют предоставить – средства защиты для военнослужащих, металлодетекторы, приборы ночного видения, тактические аптечки и техника для наблюдения.
 

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