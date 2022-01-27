«Нормандская четверка»: первый за два года согласованный документ

Советники глав государств и правительств стран-участниц "нормандского формата" - Германии, Франции, России и Украины - на переговорах в Париже подтвердили приверженность соблюдать безусловный режим прекращения огня. Об этом говорится в совместном заявлении, распространенном по итогам встречи в среду, 26 января. Согласованное коммюнике стало первым документом такого рода за более чем два года, подчеркнули в Елисейском дворце.

У сторон имеются разногласия по другим вопросам, связанным с выполнением Минских соглашений, указано в документе. Однако участники встречи настроены уменьшить их для продвижения переговорного процесса, отмечается далее.

Кроме того, советники лидеров стран "нормандской четверки" особо выделили важность продолжения работы Трехсторонней контактной группы с целью быстрого прогресса в реализации Минских договоренностей. Следующая встреча состоится через 2 недели в Берлине.

Киев ждет деэскалацию вокруг границ Украины

"Сам факт возобновления работы "нормандского формата" - это очень положительный сигнал", - заявил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак. По его словам, официальный Киев отчетливо дал понять участникам переговоров, что ожидает деэскалацию вокруг украинских границ.

Ряд районов Донецкой и Луганской областей Украины вдоль границы с Россией с 2014 года находятся под контролем пророссийских сепаратистов. По оценкам ООН, в результате боев в регионе погибли свыше 13 тысяч человек. Германия наряду с Францией является посредником в урегулировании конфликта в Донбассе уже более семи лет.