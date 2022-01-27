Финансовые новости
- |
- 27.01.22
- |
- 01:17
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
США передали ответ на требования РФ о «гарантиях безопасности»
22:58 26.01.2022 |
США отвергли требование России о предоставлении гарантий непринятия Украины в состав НАТО. В ответе на требования Москвы по вопросам безопасности в Европе США дали ясно понять, что "речь идет об основополагающих принципах, которые мы обязались защищать", заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции в Вашингтоне в среду, 26 января. По словам Блинкена, к этим принципам относятся суверенитет и территориальная целостность Украины, а также право государств самостоятельно выбирать себе альянсы. "Двери в НАТО открыты и останутся открытыми", - подчеркнул госсекретарь.
Примерно за час до официального заявления госсекретаря США стало известно, что американской посол в Москве Джон Салливан передал письменный ответ на российские требования о "гарантиях безопасности". Передача документа состоялась в ходе встречи Салливана с замглавы МИД РФ Александром Грушко в среду, 26 января, сообщило российское внешнеполитическое ведомство на своем сайте.
"26 января заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко принял посла США в Москве Джона Салливана по его просьбе. В ходе встречи глава американской дипмиссии передал письменный ответ администрации США на ранее представленный российской стороной проект двустороннего договора о гарантиях безопасности ", - говорится в сообщении.
МИД России не сообщил каких-либо деталей по поводу содержания переданного послом документа.
Заявление госсекретаря США Блинкена
В то же время госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил на пресс-конференции в Вашингтоне, что в ответе США содержатся предложения о взаимных мерах по обеспечению прозрачности касательно размещения сил на территории Украины. Он подчеркнул, что и Россия, и Украина вправе сами выбирать, членами каких альянсов они желают быть.
По словам американского госсекретаря, США позаботятся о том, чтобы глобальные энергетические поставки не были нарушены в случае российского вторжения в Украину. Он также сообщил, что посольство США в Украине останется открытым.
Требования России
Россия в середине декабря потребовала предоставить "гарантии обеспечения ее безопасности". Речь идет о двух документах - Договоре между РФ и США о гарантиях безопасности и Соглашении о мерах обеспечения безопасности РФ и государств-членов Организации Североатлантического договора.
В числе прочего Россия настаивает на юридически обязывающих гарантиях непринятия Украины в состав НАТО. Североатлантический альянс отвергает эти требования, подчеркивая, что двери НАТО останутся открытыми.
Накануне пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США обычно не публикуют в открытом доступе документы, которые рассылаются во время переговорного процесса.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Зачем Разумкову в команде Балога – интервью с Евгением Магдой
|Россия — уже не агрессор и не оккупант. Как Макрон убедил Киев поверить Москве
|Надо просто перестать успокаивать: Что не так с последними обращениями Зеленского
|Киев выполнил требование РФ для возобновления встреч «Нормандии» на уровне советников
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|США изучают возможности дополнительной помощи в экономике Украины
|Еврокомиссия планирует мобилизовать до €6,5 миллиарда для поддержки экономики Украины
|Чехия утвердила решение подарить Украине 4 тысячи артиллерийских боеприпасов
|ПАСЕ подтвердила полномочия делегации РФ, которые обжаловала Украину
|Столтенберг отверг требование РФ о непринятии Украины в НАТО
|США передали ответ на требования РФ о «гарантиях безопасности»
Это интересно
|Насколько мощным является самый быстрый в мире суперкомпьютер: новые детали об AI Research SuperCluster
|Google будут судить за обман клиентов по поводу данных об их местонахождении
|Porsche Cayenne обзавелся «платиновой» версией
|Японский оператор вертолётов купит 50 китайских беспилотных аэротакси EHang EH216
|Hyundai улучшит батареи электрокаров с помощью квантовых вычислений
|Honda: водород вряд ли получит широкое распространение в легковых автомобилях
|Глава Stellantis предсказал тяжелые последствия резкого перехода на электромобили