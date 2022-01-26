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США готовы ввести против РФ финансовые и «технологические» санкции
10:05 26.01.2022 |
Белый дом обнародовал некоторые детали новых масштабных санкций в случае нового вторжения России в Украину.
Об этом, как сообщает "Европейская правда", рассказал на телеконференции в Белом доме высокопоставленный американский чиновник.
Он отметил, что США вместе со своими союзниками и партнерами продолжают работать над перечнем жестких экономических мер, которые будут введены против России в случае дальнейшего вторжения в Украину и предусматривают санкции с масштабными последствиями, которые не рассматривались в 2014 году.
При этом "постепенность" наложения санкций закончилась и в этот раз США "начнут с вершины стремянки эскалации и останутся там", и этот сигнал до РФ донесен очень четко.
"Ситуация на российских рынках, стоимость заимствований, курс российской валюты, а также риск дефолта отражают серьезность экономических последствий, которые могут США и введут против российской экономики в случае дальнейшего вторжения" - говорится в резюме выступления, предоставленного украинским посольством в США.
В дополнение к финансовым санкциям, которые будут иметь немедленный и видимый эффект со дня их введения, США также готовятся к применению новых инструментов экспортного контроля, которые будут иметь стратегические последствия для России в среднесрочной перспективе.
В частности, американская сторона рассматривает возможность введения ограничений на поставки в РФ высокотехнологичной продукции, что является "важным вкладом в стратегические амбиции России". При этом предусматривается запрет на экспорт из Соединенных Штатов в РФ определенных товаров и технологий, а также потенциально запрет на поставку продукции не американского производства, подпадающего под режим экспортного контроля со стороны США.
Отмечается, что это не исчерпывающий перечень секторов российской экономики, пострадавших в результате применения американских ограничений.
США рассматривают все опции и единственные со своими союзниками и партнерами по поводу решимости по вопросу введения серьезных последствий для России в случае дальнейшего вторжения в Украину.
"Хотя действия США и ЕС [по введению санкций] могут быть не идентичными, они единственны в своем намерении ввести масштабные последствия, которые нанесли бы серьезный и немедленный удар по России, и со временем сделали бы ее экономику еще более хрупкой, а также взорвали стремление Путина распространять влияние на мировой арене" - говорится в резюме.
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