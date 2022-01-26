Украина получила от США третью партию военной помощи

В Украину доставлена очередная партия американской военной помощи. Как написала во вторник, 25 января, в Facebook замминистра обороны Украины Анна Маляр, третья партия прибыла в киевский международный аэропорт "Борисполь".

По словам Маляр, среди доставленных грузов - современное оборудование и боеприпасы оборонного назначения.

Предыдущая, вторая партия военной помощи от США, включающая более 80 тонн вооружений, прибыла в Украину 23 января, а еще днем ранее американский самолет доставил в страну 90,7 тонны летального оружия и боеприпасов.

В декабре 2021 года глава Белого дома Джо Байден подписал оборонный бюджет США на 2022 финансовый год объемом 768,2 миллиарда долларов, в котором предусмотрено 300 млн долларов на военную помощь Украине.

Помощь Киеву на сотни миллионов

В октябре 2021 года в Украину из США уже была доставлена военная помощь на 60 млн долларов, она включала, в частности, боеприпасы, противотанковое и высокоточное вооружение, медицинское имущество. Это был дополнительный пакет помощи сверх согласованного ранее объема в 250 млн.

Украина получала от США материально-техническую помощь все предыдущие годы. При президенте Дональде Трампе Вашингтон выделил Киеву в рамках военной помощи в 2017 и 2018 годах по 350 млн долларов, в 2019 году - 250 млн, в 2020 году - 300 млн. Кроме того, администрация Трампа одобрила продажу Киеву и летального оружия - Украина начала получать противотанковые комплексы Javelin.