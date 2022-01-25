Суд рассмотрит апелляции по мере пресечения для Порошенко 28 января

Киевский апелляционный суд рассмотрит апелляционные жалобы прокурора и стороны защиты, поданные на решение следственного судьи Печерского районного суда в Киеве от 19 января 2022 года об избрании меры пресечения для пятого президента Украины Петра Порошенко.

"Судебное заседание... назначено на 28 января 2022 года (11 ч. 00 мин.), зал судебного заседания № 201", - сообщает пресс-служба суда.

Согласно требованиям УПК Украины автоматизированной системой документооборота суда определен состав суда: судья-докладчик Н. А. Ященко, судьи В.М. Лашевич, И.А. Рыбак.

Как сообщалось, Государственное бюро расследований 20 декабря 2021 года уведомило Порошенко о подозрении в государственной измене и содействии деятельности террористическим организациям в рамках дела о преступной схеме поставок угля с временно оккупированных территорий. Ранее в рамках этого же уголовного производства о подозрении были уведомлены Медведчук и бывший министр энергетики Владимир Демчишин.

Печерский райсуд Киева 19 января избрал для Порошенко меру пресечения в виде личных обязательств с ограничением выезда за границу. Таким образом, ходатайство прокуратуры, в котором она просила об аресте Порошенко с альтернативой залога в 1 млрд грн, суд не удовлетворил.

Порошенко заявил об ограничении его политической деятельности в связи с решением суда. Он и его защитники заявили о том, что подадут апелляцию на это решение суда. Офис генпрокурора, в свою очередь, также сообщил о намерении обжаловать определение суда.